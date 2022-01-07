رونالدو يثير غضب جماهير ناديه الجديد في البرازيل

احتجت مجموعة من جماهير كروزيرو المنافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم خارج مقر النادي على المالك الجديد رونالدو نازاريو الملقب بالظاهرة.

وكانت جماهير كروزيرو غاضبة من قرار الإدارة برحيل أحد اللاعبين، وهتفت ضد رونالدو.

وجاء الاحتجاج بعد يوم من إعلان الحارس المخضرم فابيو رحيله عن النادي الذي انضم إليه في 2005.

وقال فابيو -في خطاب- إن الإدارة الجديدة لم تحترم اتفاقه مع الإدارة السابقة، وكتب على حسابه في إنستغرام "توصلت إلى اتفاق لتجديد عقدي مع النادي، لكن الإدارة الحالية لم تمنحني هذا الخيار".

وأشار فابيو -الذي خاض 976 مباراة مع كروزيرو- إلى أنه اتفق على تجديد عقده لعام واحد، لكن الإدارة الجديدة عرضت عليه التمديد لمدة 3 أشهر فقط.

وكان رونالدو مهاجم البرازيل وريال مدريد وكروزيرو السابق اشترى نادي كروزيرو الشهر الماضي مقابل 400 مليون ريال برازيلي (نحو 70 مليون دولار)، وأعلن أن الأولوية لتخفيض النفقات للتعامل مع ديون النادي.

وهبط كروزيرو إلى الدرجة الثانية قبل عامين.