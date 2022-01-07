كرة قدم

رونالدو يثير غضب جماهير ناديه الجديد في البرازيل

France v Argentina: Round of 16 - 2018 FIFA World Cup Russia KAZAN, RUSSIA - JUNE 30: FIFA legend Ronaldo watches the actiom during the 2018 FIFA World Cup Russia Round of 16 match between France and Argentina at Kazan Arena on June 30, 2018 in Kazan, Russia. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)
رونالدو اشترى نادي كروزيرو الشهر الماضي مقابل نحو 70 مليون دولار (غيتي)
7/1/2022

احتجت مجموعة من جماهير كروزيرو المنافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم خارج مقر النادي على المالك الجديد رونالدو نازاريو الملقب بالظاهرة.

وكانت جماهير كروزيرو غاضبة من قرار الإدارة برحيل أحد اللاعبين، وهتفت ضد رونالدو.

وجاء الاحتجاج بعد يوم من إعلان الحارس المخضرم فابيو رحيله عن النادي الذي انضم إليه في 2005.

وقال فابيو -في خطاب- إن الإدارة الجديدة لم تحترم اتفاقه مع الإدارة السابقة، وكتب على حسابه في إنستغرام "توصلت إلى اتفاق لتجديد عقدي مع النادي، لكن الإدارة الحالية لم تمنحني هذا الخيار".

وأشار فابيو -الذي خاض 976 مباراة مع كروزيرو- إلى أنه اتفق على تجديد عقده لعام واحد، لكن الإدارة الجديدة عرضت عليه التمديد لمدة 3 أشهر فقط.

وكان رونالدو مهاجم البرازيل وريال مدريد وكروزيرو السابق اشترى نادي كروزيرو الشهر الماضي مقابل 400 مليون ريال برازيلي (نحو 70 مليون دولار)، وأعلن أن الأولوية لتخفيض النفقات للتعامل مع ديون النادي.

وهبط كروزيرو إلى الدرجة الثانية قبل عامين.

المصدر : رويترز