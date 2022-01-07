كشفت تسريبات جديدة في إسبانيا عن سلم الرواتب الحالي في نادي برشلونة، وأظهرت أن عددا من اللاعبين المتقدمين في العمر أو المنبوذين في الفريق يستحوذون على المراتب الأولى في ترتيب اللاعبين الأعلى أجرا.

ووفقا لتقرير قناة "إي سبورت 3" (Esport3) الإسبانية، فإن القادة الثلاثة جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا في مقدمة القائمة، وهم الثلاثي الملقب إلى جانب سيرجي روبرتو بـ"الأبقار المقدسة"، من قبل جماهير النادي الكتالوني، في إشارة إلى مكانتهم غير القابلة للمس داخل الفريق بغض النظر عن مستواهم وأدائهم.

ويتصدر بيكيه القائمة براتب سنوي يبلغ 28 مليون يورو، ورغم أن اللاعب وافق في وقت سابق على تخفيض راتبه من أجل توفير الأموال اللازمة لتسجيل اللاعبين الجدد في قائمة الفريق، فإن التقرير كشف أن اللاعب سيحصل على تلك الأموال عبر "مكافأة ولاء".

وحلّ سيرجيو بوسكيتس في المركز الثاني بـ23 مليون يورو سنويا، بفارق 3 ملايين يورو عن جوردي ألبا صاحب المركز الثالث.

وجاء الفرنسي صامويل أومتيتي الذي يحصل على نحو 20 مليون يورو سنويا في المركز الرابع، وهو راتب ضخم للاعب لم يشارك سوى في مباراة واحدة مع الفريق في هذا الموسم، وذلك يفسر إصرار إدارة النادي الكتالوني على دفعه إلى الرحيل رغم تبقي عام ونصف في عقده الحالي.

وأظهرت التسريبات أن البرازيلي فيليب كوتينيو يحصل على 16 مليون يورو سنويا، وهو اللاعب الذي نجحت إدارة الرئيس جوان لابورتا في التخلص منه اليوم الجمعة بعد إعارته لنادي أستون فيلا الإنجليزي إلى نهاية الموسم الحالي.

ويتقاضى حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن 14 مليون يورو سنويا، متقدما على الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي يحصل، مثل سيرجي روبيرتو، على 12 مليون يورو سنويا.

وتظهر هذه الأرقام الصعوبات الضخمة التي تركتها الإدارة السابقة بسبب إنفاقها الضخم وغير المبرر على لاعبين لم يقدموا أي إضافة للنادي، وهو ما وضع الإدارة الحالية بقيادة لابورتا في سباق مع الزمن من أجل تقليص تلك الرواتب الضخمة لفسح المجال للتعاقد مع لاعبين جدد.

وفي أول رد فعل رسمي، نفت إدارة نادي برشلونة ما جاء في التسريبات وقالت إن المعلومات الواردة لم تصدر عن النادي، وإن "المبالغ المشار إليها خاطئة وليست مطابقة للواقع".