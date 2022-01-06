كرة قدم

تهديد بالموت لمدرب بسبب قائمة منتخب في أمم أفريقيا

Africa Cup of Nations 2019 - Final - Senegal v Algeria Soccer Football - Africa Cup of Nations 2019 - Final - Senegal v Algeria - Cairo International Stadium, Cairo, Egypt - July 19, 2019 Algeria celebrate winning the Africa Cup of Nations with the trophy REUTERS/Sumaya Hisham
بطولة أمم أفريقيا تنطلق في الكاميرون يوم الأحد المقبل (رويترز)
6/1/2022

يتطلّع هواة الكرة الأفريقية إلى انطلاق بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون بدءا من الأحد المقبل، وكالعادة ترافق البطولة أحداث لافتة لا تقتصر على ما يحدث في ميادين كرة القدم.

وقبل أيام من إطلاق المسابقة، كشف مدرب منتخب سيراليون جون كيستر أنه تلقى تهديدات بالقتل عند إعداده لقائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة.

ووجّه كيستر الدعوة لـ28 لاعبا للمشاركة في البطولة، لكن المدرب البالغ من العمر 51 عاما تلقى مفاجأة غير سارّة حين بلغته تهديدات بالقتل قبل نشر قائمته.

وقال في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" (BBC) "لا أعتقد أن الأمر يجب أن يبلغ هذه النقطة حيث تكون حياتي في خطر لأن هناك من يعتقد أن لاعبين معيّنين يجب أن يكونوا في القائمة، يجب أن أفعل شيئا حيال ذلك".
وأضاف "لقد قطعنا شوطا طويلا مع هذا المنتخب، لذلك لا يوجد سبب للتهديدات بالقتل، أعتقد أنه من المحزن للغاية أن يحدث ذلك. لا أحد يستحق هذا".

وسيكون منتخب سيراليون في مهمة صعبة في المجموعة الخامسة حين يواجهه منتخب الجزائر حامل اللقب، فضلا عن ساحل العاج وغينيا الاستوائية.

المصدر : مواقع إلكترونية