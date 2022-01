تهديد بالموت لمدرب بسبب قائمة منتخب في أمم أفريقيا

يتطلّع هواة الكرة الأفريقية إلى انطلاق بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون بدءا من الأحد المقبل، وكالعادة ترافق البطولة أحداث لافتة لا تقتصر على ما يحدث في ميادين كرة القدم.

وقبل أيام من إطلاق المسابقة، كشف مدرب منتخب سيراليون جون كيستر أنه تلقى تهديدات بالقتل عند إعداده لقائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة.

ووجّه كيستر الدعوة لـ28 لاعبا للمشاركة في البطولة، لكن المدرب البالغ من العمر 51 عاما تلقى مفاجأة غير سارّة حين بلغته تهديدات بالقتل قبل نشر قائمته.

