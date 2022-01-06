تهديد بالموت لمدرب بسبب قائمة منتخب في أمم أفريقيا

يتطلّع هواة الكرة الأفريقية إلى انطلاق بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون بدءا من الأحد المقبل، وكالعادة ترافق البطولة أحداث لافتة لا تقتصر على ما يحدث في ميادين كرة القدم.

وقبل أيام من إطلاق المسابقة، كشف مدرب منتخب سيراليون جون كيستر أنه تلقى تهديدات بالقتل عند إعداده لقائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة.

ووجّه كيستر الدعوة لـ28 لاعبا للمشاركة في البطولة، لكن المدرب البالغ من العمر 51 عاما تلقى مفاجأة غير سارّة حين بلغته تهديدات بالقتل قبل نشر قائمته.

NEWS IN : Sierra Leone 🇸🇱 Head coach John Keister has received death threats after including some players after announcing his final AFCON squad.#GTVSports #AFCON2021 pic.twitter.com/jpk0w2OLKC — GTV SPORTS+ (@mygtvsports) January 4, 2022

وقال في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" (BBC) "لا أعتقد أن الأمر يجب أن يبلغ هذه النقطة حيث تكون حياتي في خطر لأن هناك من يعتقد أن لاعبين معيّنين يجب أن يكونوا في القائمة، يجب أن أفعل شيئا حيال ذلك".

وأضاف "لقد قطعنا شوطا طويلا مع هذا المنتخب، لذلك لا يوجد سبب للتهديدات بالقتل، أعتقد أنه من المحزن للغاية أن يحدث ذلك. لا أحد يستحق هذا".

وسيكون منتخب سيراليون في مهمة صعبة في المجموعة الخامسة حين يواجهه منتخب الجزائر حامل اللقب، فضلا عن ساحل العاج وغينيا الاستوائية.