"فرقتهم الحرب وجمعتهم الرياضة".. لحظات جميلة لاستقبال الجماهير اليمنية منتخبها

استقبلت الجماهير في المحافظات اليمنية منتخب بلادهم باحتفالات واسعة بعد تتويجه بطلا لكأس آسيا للناشئين 2021، محتفين به في مناطق مختلفة تقع تحت سيطرة أطراف متصارعة.

وعبّر يمنيون في هذه الاحتفالات عن فرحتهم بهذا التتويج في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد منذ أكثر من 7 سنوات.

وشهدت المحافظات الجنوبية والشمالية ابتداء بعدن وتعز وذمار، ووصولا إلى صنعاء، احتشاد الجماهير مع حضور رسمي. واحتفت محافظة تعز وسط اليمن قبل يومين بوصول منتخب الناشئين وفريقه الفني، وردد المشجعون هتافات تعبر عن فرحة ووحدة الشعب اليمني الذي فرقته السياسة ووحدته الرياضة.

كما عاشت مدينة ذمار الفرحة نفسها، وعبّر المدرب عن سعادته رفقة أعضاء الفريق باحتفاء اليمنيين بهم، ووعد اللاعبون جماهيرهم بالسعي لتحقيق بطولات أخرى والاستمرار في إسعادهم أكثر.

واحتشدت الجماهير في العاصمة صنعاء مساء أمس الثلاثاء في مسيرة ليلية بالسيارات لاستقبال المنتخب ومشاركته فرحة الفوز، وعملت وزارة الشباب والرياضة التابعة للحوثيين على تنظم فعالية جماهيرية صباح اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء لاستقبال وتكريم المنتخب بحضور جماهيري كبير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا من الاستقبال في مختلف المحافظات، داعين إلى دعم هؤلاء الناشئين للاستمرار في تحقيق بطولات أكثر.

وفي وقت سابق، توّج منتخب الناشئين بكأس غرب آسيا بعد فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.