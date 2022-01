كريستيان إريكسن: جربت الموت 5 دقائق وسأخوض مونديال قطر

عاد اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن إلى الحادث الذي تعرض له خلال الصيف الماضي وخطف أنظار الملايين حول العالم، وتحدث عن أهدافه في المستقبل القريب بعد التعافي واستكمال رحلة العلاج.

وسقط إريكسن مغشيا عليه في 12 يونيو/حزيران الماضي خلال مباراة بلاده وفنلندا في أمم أوروبا (يورو 2020) بعد تعرضه لأزمة قلبية استدعت تدخلا عاجلا من الفريق الطبي ونقله على جناح السرعة للمستشفى.

وتحدث النجم الدانماركي عن ذلك الحادث في حوار مع قناة محلية يبث غدا الأربعاء، ونشر مقطعا منه في حسابه بموقع تويتر.

وقال اللاعب البالغ 29 عاما "إنه لأمر مدهش أن الكثير من الناس يريدون أن يكتبوا لي ويرسلوا لي الزهور. كان للحادث تأثير كبير على الكثيرين وأرادوا نقل مشاعرهم لعائلتي، لقد كان شعورا غريبا. كنت ميتا لمدة 5 دقائق ولم أكن أعتقد أن الناس سيرسلون لي ذلك الكم من الزهور".

وأضاف "غمرني الجميع بلطفهم ودعمهم، أتلقى إلى الآن رسائل الدعم، أشكر الجميع، الأطباء وزملائي وعائلاتهم وأيضا المشجعون الذين ألتقيهم في الشارع، أشكرهم جميعا على دعمهم".

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

— Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022