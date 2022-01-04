كشفت تقارير صحفية في إنجلترا اليوم الثلاثاء أن روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشلسي الإنجليزي اعترف في جلسة مع المدرب توماس توخيل بأن المقابلة التلفزيونية المثيرة للجدل التي أجراها في إيطاليا كانت خطأ.

وذكرت محطة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) التلفزيونية الرياضية أن البلجيكي الدولي عازم على عدم الرحيل عن تشلسي في موسمي الانتقالات بالشتاء الحالي والصيف المقبل.

ولم يعلق تشلسي حتى الآن على اللقاء الذي جمع بين المدرب الألماني ونجم هجوم الفريق، وهو اللقاء الذي وصفته وسائل إعلام بأنه كان ناجحا.

وكان لوكاكو أجرى المقابلة مع الفرع الإيطالي لمحطة "سكاي سبورتس" قبل بضعة أسابيع، لكن المقابلة أذيعت لأول مرة الخميس الماضي، وقال فيها لوكاكو إنه غير راض عن دوره في الفريق وإنه يود العودة إلى إنترميلان في المستقبل القريب.

وشكا لوكاكو (28 عاما) في المقابلة من قلة مشاركاته مع تشلسي ووجه انتقادات إلى توخيل بشكل غير مباشر.

وأفاد تقرير القناة اليوم أن لوكاكو اعترف بأنه ما كان ينبغي أن يدلي بمثل هذه التعليقات وهي التي أدت بتوخيل إلى استبعاده من القائمة المعنية بخوض مباراة ليفربول أول أمس الأحد.

وذكرت القناة أنه لم تجر مناقشة رحيل لوكاكو على الإطلاق خلال جلسة المحادثات بين اللاعب والمدير الفني.

من جانبها، ذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" (la Repubblica) الإيطالية أن نادي تشلسي فرض على المهاجم البلجيكي غرامة ضخمة وصلت قيمتها إلى 500 ألف يورو بسبب تصريحاته.

وانتقل لوكاكو إلى تشلسي في الصيف الماضي قادما من إنتر ميلان بصفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي؛ حيث بلغت قيمتها 115 مليون يورو، غير أنه خيب الآمال ولم يقدم الإضافة المنتظرة بعد تسجيل 5 أهداف فقط في 13 مباراة له بالدوري الإنجليزي.