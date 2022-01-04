أشارت أحدث أخبار سوق الانتقالات إلى تطورات متلاحقة بشأن مستقبل أبرز نجميْن في عالم كرة القدم حاليا، إذ تحدثت مصادر مختلفة عن مصير كل من المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند ونظيره الفرنسي كيليان مبابي في ظل صراع بين قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على خدماتهما.

وذكر تقرير لإذاعة "كواترو" الإسبانية أن رئيس برشلونة جوان لابورتا توصل لاتفاق مبدئي مع مينو رايولا وكيل هالاند من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي بداية من مطلع الموسم المقبل، ولكن بشرط.

وأوضح التقرير أن الاتفاق معلق بنجاح لابورتا في توفير السيولة المالية اللازمة لتجسيد الصفقة التي يتوقع أن تكلف مبلغا ضخما يشمل أجر اللاعب والعمولة التي سيحصل عليها وكيل أعماله، إضافة إلى المقابل الذي سيحصل عليه نادي بوروسيا دورتموند من أجل التخلي عن هالاند.

وأشار المصدر إلى أن هالاند يريد اللعب لنادي برشلونة رغبة منه في قيادة المشروع الجديد للنادي، وتجنب الوجود مع مبابي في فريق واحد، وهو ما قد يؤثر على نجوميته.

غير أن رؤية هالاند بقميص برشلونة تبدو في الوقت الراهن أشبه بالمعجزة، في ظل الأزمة المالية الكبيرة للنادي الكتالوني، لكن التقرير الإسباني أكد أن إدارة الفريق مستعدة للتخلي عن خدمات بعض الأسماء البارزة في الفريق، ومن بينها دي يونغ أو بيدري أو نيكو غونزاليس، إضافة إلى اللاعبين الذين خرجوا من خطط المدرب تشافي، من أجل توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع هالاند.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن رئيس برشلونة يرى أن التعاقد مع هالاند سيشكل دفعة قوية للنادي، وسيعلن بداية عصر جديد من الصراع في كلاسيكو الكرة العالمية بين ريال مدريد وبرشلونة بقيادة هالاند ومبابي بعد سنوات من صراع قاده ميسي ورونالدو.

من جانب آخر، نقلت صحف إسبانية تصريحات لوكيل الأعمال الإيطالي جيوفاني برانشيني، أكد فيها أن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع مبابي بداية من يناير/كانون الثاني الحالي، وأوضح أن النادي الملكي يسعى لاستغلال وجود اللاعب في نهاية عقده للضغط على النادي الباريسي من أجل التخلي عن خدماته الآن قبل أن يفقده مجانا في الصيف المقبل.

غير أن مصادر مقربة من ريال مدريد نفت في تصريحات لمواقع إسبانية وجود هذا العرض، وأكدت استحالة موافقة سان جيرمان عليه في ظل المواجهة المرتقبة بين الناديين في الشهر المقبل ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي قد أعلن في تصريحات لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أنه لن يغادر باريس في فترة الانتقالات الحالية، وسيركز على الفوز بجميع البطولات مع النادي خلال الفترة المتبقية من عقده.