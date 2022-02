نجوم مانشستر يونايتد يتخلون عن زميلهم غرينوود بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء

أوقف نجوم مانشستر يونايتد متابعة زميلهم في الفريق ماسون غرينوود على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اعتقاله بسبب مزاعم بالاغتصاب والاعتداء.

ومن بين هؤلاء النجوم الذين توقفوا عن متابعة غرينوود على حسابه في إنستغرام، ديفيد دي خيا، وكريستيانو رونالدو، وبول بوغبا، وإدينسون كافاني، وفريد، وجيسي لينغارد.

وحافظ هاري ماغواير قائد الفريق، وبرونو فرنانديز و16 عضوا في الفريق -حتى الآن- على دعمهم للمهاجم الشاب الذي كان في قلب مزاعم صادمة بأنه هاجم طالبة تبلغ من العمر 18 عاما.

واستجوب غرينوود (20 عاما)، مساء أمس، من قبل الشرطة وأبقته محتجزًا في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد نشر صور ومقاطع صوتية مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت شرطة مدينة مانشستر، أعلنت أمس الأحد، القبض على غرينوود، بتهمة الاعتداء على صديقته هارييت روبسون واغتصابها.

وقالت الشرطة، في بيان رسمي، "علمت شرطة مانشستر في توقيت مبكر من اليوم بوجود صور نشرتها امرأة، للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء الجسدي، ونتيجة لذلك تم القبض على المتسبب بتلك الاعتداءات، لارتكابه جريمتي الاغتصاب والاعتداء".

ونشرت صديقة غرينوود السابقة، صباح أمس الأحد، فيديوهات وصورا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تظهر وجود دماء على وجهها وأماكن أخرى من جسدها، بالإضافة إلى تعرضها للاعتداء الجسدي، حيث زعمت أن لاعب مانشستر يونايتد هو الذي تسبب في هذه الإصابات.

