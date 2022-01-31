قرار سليم أم كبش فداء "للفاسدين"؟.. انقسام بين المشجعين بشأن إقالة الكبير من تدريب تونس

اختلفت الجماهير التونسية بشأن إقالة مدرب المنتخب الأول منذر الكبير، بعد يوم من إقصاء تونس من الدور ربع النهائي في كأس أمم أفريقيا، عقب الخسارة أمام بوركينا فاسو 1-صفر.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس الأحد، في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك، إنهاء العلاقة التعاقدية مع الكبير وتعيين مساعده جلال القادري خلفا له.

وقدم الاتحاد التونسي الشكر للكبير على ما بذله من مجهود في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب، متمنيا التوفيق له في بقية مسيرته التدريبية، والنجاح كذلك للقادري في مهامه الجديدة.

وأثار القرار جدلا واسعا بين التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فعدّه بعضهم خطوة سليمة كان يجب اتخاذها منذ مدة، في حين رأى آخرون أن الكبير "كبش فداء" للمنظومة الكروية "الفاسدة" في تونس.

وكتب أحد المغردين على موقع تويتر "منذر الكبير هو كبش الفداء، هو القربان الذي تم التضحية به للمحافظة على منظومة الفساد والتسمير في جامعة كرة القدم التونسية (اتحاد الكرة). يجب استئصال الورم السرطاني للرياضة التونسية".

منذر الكبير هو كبش الفداء هو القربان الذي تم التضحية به للمحافظة على منظومة الفساد و التسمير في جامعة كرة القدم التونسية . يجب استئصال الورم السرطاني للرياضة التونسية… وديع ثم وديع. الباقي كلهم بيادق في رقعة الجريئ. #اقالة_منذر_الكبير — 🇹🇳Farhani Nejib /نجيب الفرحاني🇹🇳 (@nejibfarhani) January 30, 2022

وعلق آخر على توقيت الإقالة قائلا "الاتحادية التونسية لكرة القدم تقيل الناخب الوطني منذر كبير بعد الخروج من كأس أفريقيا للأمم، على بعد شهرين من المباراة الفاصلة لمونديال قطر ضد مالي".

إقالة منذر الكبير توة متسرعة ومش في وقتها هذا رأيي الشخصي ! — sidi ellaz 🐱 (@16Tarek) January 30, 2022

في المقابل، عبّر مغردون عن فرحتهم بإقالة الكبير ورأوها خطوة في المسار الصحيح، إلا أن بعضهم انتقد تعيين مساعده خلفا له، فغرّد أحدهم بالقول "إقالة منذر الكبير خطوة للأمام وتعيين جلال القادري خطوتان إلى الوراء".

إقالة منذر الكبير خطوة للأمام تعين جلال القادري خطوتين إلى الوراء

أهم هو حل جامعة كرة القدم و أبعاد السمسار وديع الجريء — WALID GARNEH (@GARNEHWALID) January 30, 2022

منذر الكبير وين يسإلوه يقلهم ربحت 21 ماتش مع المنتخب 😂

اللي يسمع يقول رابحين السنغال و الكوت ديفوار و غانا و مالي

و هوما 4 انتصارات على موريتانيا 4 انتصارات على ليبيا 4 انتصارات على غينيا الإستوائية هههه و عمان و الإمارات و تنزانيا و زامبيا و الكونغو الديمقراطية !! — Nessim 🇹🇳 (@Pacifista_1) January 30, 2022

#منذر_الكبير يخرج من الباب الصغير … قرار متأخر لكن هل ينجح #جلال_القادري الي كان مساعد للكبير في المهمة ؟ الى متى يظل #المنتخب_التونسي يعاني من مشكل المدرب ؟ بالفلاقي وقتاش يولي عنا مدرب يصلح ؟! https://t.co/yNtJriKUHB pic.twitter.com/EMYcSqOaSY — Marwa Wchir (@Marwa_wchir) January 30, 2022

يذكر أن الكبير تولى تدريب منتخب تونس في عام 2019 خلفا للفرنسي آلان جيراس، وقاد "نسور قرطاج" لبلوغ الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كما وصل مع بلاده إلى نهائي كأس العرب في قطر الشهر الماضي قبل الخسارة بعد وقت إضافي أمام الجزائر.