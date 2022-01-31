صحيفة ألمانية: مبابي سينضم لريال مدريد الصيف المقبل

كشف تقرير لصحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية أن النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي اتفق مع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على الانتقال إلى النادي الملكي الصيف المقبل.

غير أنه لم يصدر تأكيد بعد لصحة تقرير الصحيفة سواء من النادي الإسباني أو من النجم الفرنسي (23 عاما) الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

ويلتقي الفريق الباريسي وريال مدريد في باريس في 15 الشهر المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وستقام مباراة الإياب في التاسع من مارس/آذارالمقبل في مدريد.

ويلعب مبابي منذ 2017 في صفوف باريس سان جيرمان وكان آنذاك منقولا بنظام الإعارة من نادي موناكو، وذلك قبل أن يشتريه نادي العاصمة الفرنسية مقابل 120 مليون يورو.