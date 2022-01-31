رخصة منتهية الصلاحية.. هل يحرم أنشيلوتي من الوجود مع ريال مدريد؟

تلقى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي مراسلة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) تعلمه بانتهاء صلاحية رخصته التدريبية، وهو ما يضع المدرب الإيطالي في حرج.

وذكرت صحيفة "كوريي ديللو سبورت" الإيطالية أن أنشيلوتي أُعلم بأن رخصته التدريبية انتهت صلاحيتها يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن عليه الخضوع لتدريب يمتد لـ15 ساعة من أجل تجديد الرخصة لـ3 سنوات جديدة.

وأثارت الخطوة التي أقدم عليها يويفا استغراب المتابعين، الذين تساءلوا عن منطق مطالبة المدرب (62 عاما) بالخضوع لتدريب من أجل تجديد رخصته وهو المتوج بـ21 لقبا في أكثر من 1200 مباراة مع عدد من أكبر الأندية في العالم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يسعى إلى التوصل لحل من أجل تجديد رخصة المدرب الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التكوين المطلوب لتجديد رخص التدريب في إسبانيا كان قد جرى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان مدرب ريال مدريد هو ضيف المحاضرة الافتتاحية.