ديمبلي المنبوذ.. مانشستر يونايتد نأى بنفسه عنه وسان جيرمان لا يريده

تنفد خيارات برشلونة لبيع الفرنسي عثمان ديمبلي في الميركاتو الشتوي بعد أن رفض باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد التعاقد مع الجناح الفرنسي.

وعانى ديمبلي من فترة انتقالات الشهر الجاري، مع ظهور تقارير جديدة حول مستقبله كل يوم تقريبًا في وسائل الإعلام الإسبانية.

وكان برشلونة في يوم من الأيام مفتونًا باللاعب الفرنسي الدولي البالغ من العمر 24 عامًا لدرجة أنهم دفعوا لبوروسيا دورتموند 135 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 180 مليون يورو) للتعاقد معه في أغسطس/آب 2017.

ولكن اليأس بدأ يتسلل إلى "الكامب نو" للتخلص منه هذا الشهر بعد فشل النادي الكتالوني في التفاوض على عقد جديد بشروط وأجر مخفض بشكل كبير.

وربطت كل الأندية الأوروبية الكبرى تقريبًا بأنها راغبة في ضم ديمبلي هذا الشهر، بما في ذلك مانشستر يونايتد وتشلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ويأتي الاهتمام المشاع بالدولي الفرنسي في أعقاب التعليقات العامة لمدرب برشلونة تشافي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، حول إمكانية بيع ديمبلي.

ونأى "المانيو" بنفسه عن الشائعات أمس الأحد، حيث ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينغ نيوز" (Manchester Evening News) أن الفريق الإنجليزي يعتقد أن "برشلونة قد أشعل النيران في محاولة لإثارة الاهتمام بلاعبهم".

بدورها، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) أمس الأحد، أن سان جيرمان دخل في محادثات مع برشلونة بشأن ديمبلي، لكن لا يمكنه إبرام صفقة إلا إذا ضم البرسا أحد لاعبي الفريق الباريسي.

وقيل إن برشلونة يسعى للحصول على رسوم انتقال مباشرة تبلغ حوالي 16 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو)، والتخلص من أجور ديمبلي بشكل أساسي لإعادة البناء تحت قيادة تشافي.

ونشرت صورة على مواقع التواصل تظهر موسى سيسوكو وكيل ديمبلي وهو يتلقى مكالمة واردة من البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في الفريق الباريسي.

🚨 Moussa Sissoko, the agent of Ousmane Dembélé, ‘accidentally’ shows the cameras he’s receiving a call from PSG’s Leonardo. 👀

(📸 @elchiringuitotv)

Out of 10, how staged do you think that is? 🤔 pic.twitter.com/M8Mws2sVyo

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 26, 2022