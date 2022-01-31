"ديما مغرب".. أشرف حكيمي بالعربية: صعب جدا تقبل مرارة الإقصاء من أمم أفريقيا
31/1/2022
يبدو أن إقصاء منتخب المغرب من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا كان قاسيا جدا على النجم أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان والذي قدم أداء استثنائيا في المسابقة.
وكان واضحا تأثر اللاعب بعد الخسارة أمام مصر 1-2 في ربع نهائي المونديال الأفريقي وحتى النجم المصري محمد صلاح حاول مواساته ورفع معنوياته.
وبعد انقشاع غبار المعركة الكروية بين المنتخبين الشقيقين، نشر حكيمي سلسلة من الصور على حسابه الرسمي في "إنستغرام" وأرفقها بتعليق مؤثر باللغة العربية جاء فيه "فخور جدا بقتالية المجموعة في كأس أفريقيا، من الصعب جدا تقبل مرارة الإقصاء لكننا سنواصل الصراع من أجل إرضائكم وتحقيق نتائج توازي انتظاراتكم. الآن نحتاج دعمكم أكثر من أي وقت مضى لضمان مقعد في المونديال، ديما مغرب".
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي