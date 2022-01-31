"ديما مغرب".. أشرف حكيمي بالعربية: صعب جدا تقبل مرارة الإقصاء من أمم أفريقيا

يبدو أن إقصاء منتخب المغرب من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا كان قاسيا جدا على النجم أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان والذي قدم أداء استثنائيا في المسابقة.

وكان واضحا تأثر اللاعب بعد الخسارة أمام مصر 1-2 في ربع نهائي المونديال الأفريقي وحتى النجم المصري محمد صلاح حاول مواساته ورفع معنوياته.

صلاح يواسي حكيمي بعد خسارة المغرب من مصر 1-2 بربع نهائي أمم أفريقيا (الأناضول)

وبعد انقشاع غبار المعركة الكروية بين المنتخبين الشقيقين، نشر حكيمي سلسلة من الصور على حسابه الرسمي في "إنستغرام" وأرفقها بتعليق مؤثر باللغة العربية جاء فيه "فخور جدا بقتالية المجموعة في كأس أفريقيا، من الصعب جدا تقبل مرارة الإقصاء لكننا سنواصل الصراع من أجل إرضائكم وتحقيق نتائج توازي انتظاراتكم. الآن نحتاج دعمكم أكثر من أي وقت مضى لضمان مقعد في المونديال، ديما مغرب".