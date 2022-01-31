كرة قدم

بالصور.. قصة صلاح ولاعبي منتخب مصر مع "جردل الطرشي" في أمم أفريقيا

Africa Cup of Nations - Quarter Final - Egypt v Morocco
لاعبو منتخب "الفراعنة" تعهدوا بمواصلة "القتال" لتخطي الكاميرون صاحبة الضيافة في نصف نهائي أمم أفريقيا (رويترز)
31/1/2022

لا تنتهي القصص غير المسبوقة القادمة من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

إذ انتشرت صورة تظهر لاعبي منتخب مصر يخضعون للاستشفاء بعد المجهود الكبير الذي قدموه في فوزهم على المغرب أمس 2-1 في ربع نهائي المونديال الأفريقي.

واللافت في الصور أن اللاعبين في مقدمتهم قائدهم محمد صلاح يجلسون في وعاء كبير للاستشفاء من المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، ووصف الممثل المصري محمد هنيدي هذا الوعاء بـ "جردل الطرشي" وأشاد بولاء صلاح ومحبته لبلاده وقبوله بهذا الموضوع من أجل بلده.

 

وكان لاعبو منتخب "الفراعنة" تعهدوا بمواصلة "القتال" من أجل تخطي الكاميرون صاحبة الضيافة في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه الثامن في كأس الأمم، وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، فخسر أمام نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر -التي حققت لقبها السابع والأخير عام 2010- قدمت أداء قتاليا لتهزم ساحل العاج بركلات الترجيح في ثمن النهائي بعد التعادل بدون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية أمس الأحد بعد تأخرها بهدف مبكر في الدقيقة السابعة.

وقال محمد النني لاعب وسط أرسنال "نحن هنا للوصول لأبعد مدى في البطولة. نحن سعداء بما قدمناه أمام المغرب، كنا متأخرين ولكن استطعنا العودة في النتيجة وحققنا الفوز".

وأضاف متحدثا عن صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل هدفا وصنع الهدف الآخر أمام المغرب "لدينا لاعب مميز جدا وهو محمد صلاح الذي هو أفضل لاعب في العالم".

وأبلغ صلاح الصحفيين "نمتلك لاعبين شبابا وسنواصل التقدم.. هدفنا هو إسعاد الشعب المصري.. اللاعبون أعطوا كل ما لديهم اليوم (أمس) ويبذلون كل ما في وسعهم في كل مباراة وأتمنى أن نستمر في الانتصارات".

وأضاف "البطولة صعبة وكل الفرق عانت، ورأينا الجزائر تغادر البطولة من الدور الأول والسنغال تأهلت من دور المجموعات بعد تسجيل هدف وحيد ونيجيريا كانت الأفضل في دور المجموعات ولكنها ودعت البطولة مبكرا (ثمن النهائي)".

وتابع "لا يمكن توقع أي مباراة، علينا التركيز فقط على مباراة الكاميرون".

بدوره، قال لاعب الوسط عمرو السولية إن المنتخب المصري فعل كل شيء من أجل الفوز على المغرب.

وتابع "تعاهدنا على الفوز وتحقيق اللقب وتحدثنا بين شوطي المباراة حول رغبتنا في الفوز. المباراة القادمة صعبة وسنبدأ العمل من أجلها اعتبارا من الغد (اليوم)".

المصدر : وكالات