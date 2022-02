بالصور.. قصة صلاح ولاعبي منتخب مصر مع "جردل الطرشي" في أمم أفريقيا

لا تنتهي القصص غير المسبوقة القادمة من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

إذ انتشرت صورة تظهر لاعبي منتخب مصر يخضعون للاستشفاء بعد المجهود الكبير الذي قدموه في فوزهم على المغرب أمس 2-1 في ربع نهائي المونديال الأفريقي.

واللافت في الصور أن اللاعبين في مقدمتهم قائدهم محمد صلاح يجلسون في وعاء كبير للاستشفاء من المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، ووصف الممثل المصري محمد هنيدي هذا الوعاء بـ "جردل الطرشي" وأشاد بولاء صلاح ومحبته لبلاده وقبوله بهذا الموضوع من أجل بلده.

وكان لاعبو منتخب "الفراعنة" تعهدوا بمواصلة "القتال" من أجل تخطي الكاميرون صاحبة الضيافة في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه الثامن في كأس الأمم، وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، فخسر أمام نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

