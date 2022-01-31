بالصور.. قصة صلاح ولاعبي منتخب مصر مع "جردل الطرشي" في أمم أفريقيا

لا تنتهي القصص غير المسبوقة القادمة من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

إذ انتشرت صورة تظهر لاعبي منتخب مصر يخضعون للاستشفاء بعد المجهود الكبير الذي قدموه في فوزهم على المغرب أمس 2-1 في ربع نهائي المونديال الأفريقي.

واللافت في الصور أن اللاعبين في مقدمتهم قائدهم محمد صلاح يجلسون في وعاء كبير للاستشفاء من المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، ووصف الممثل المصري محمد هنيدي هذا الوعاء بـ "جردل الطرشي" وأشاد بولاء صلاح ومحبته لبلاده وقبوله بهذا الموضوع من أجل بلده.

تخيل لما تكون بتلعب في اقوى دوري في العالم .. وبيتابع تدريباتك وتحضيراتك افضل متخصصين . وتضطر تعمل استشفاء في جردل طرشي بالشكل ده وتسكت عشان بلدك . وسط تنظيم كارثي

كل الدعم والتحية لكل الاعيبة وبعثة المنتخب انهم بيستحملوا كل المهازل بتاعت تنظيم البطولة دي عشان بلدهم وعشان يفرحونا pic.twitter.com/wMQLihrZxG — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) January 31, 2022

صامويل ايتو…نظمنا اعظم نسخة لبطولة كأس الامم في التاريخ..ونسعي لتنظيم كأس العالم ٢٠٣٠ لاعبي المنتخب والاستشفاء في بستلة زبالة وابو صلاح للسولية..انجز ياعم ..وراك ناس ياما عاوزة البستلة..

الله يفضحك يا ايتو علي رؤوس الاشهاد ضحكت العالم كله علي قارة افريقيا. pic.twitter.com/I90PizcmCi — كابتن Mohamed مصر (@Mohamed00168952) January 31, 2022

🥺🥺☹️ياعيني ع الحلو لما تبهدله الأيام .. #محمد_صلاح

في الجردل يا كاميرون الله يهدكم🤪 pic.twitter.com/0L4YH23AkV — ÔŁÃⓂ️ (@masryia1) January 31, 2022

صلاح :

دانا مشوفتش الجردل من أيام نجريح الله يخربيتك يا إيتو 😅😅 pic.twitter.com/mpbZzL08Sb — 𝑚𝑜ℎ𝑎𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑙𝑑𝑒𝑒𝑏 (@moeldeeb1126) January 31, 2022

الجردل ده شكله بركه لازم يكمل معانا ونرجع بيه مصر عشان ماتش السنغال 😀 pic.twitter.com/HBbkPfq69t — Mo Mosleh (@dactara9) January 30, 2022

منتخبنا في الجردل قصدي في الكاميرون pic.twitter.com/mV6jOZa59X — ƁƖƓƁĂƊ🦅 (@EngBigbad) January 31, 2022

وكان لاعبو منتخب "الفراعنة" تعهدوا بمواصلة "القتال" من أجل تخطي الكاميرون صاحبة الضيافة في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه الثامن في كأس الأمم، وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، فخسر أمام نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر -التي حققت لقبها السابع والأخير عام 2010- قدمت أداء قتاليا لتهزم ساحل العاج بركلات الترجيح في ثمن النهائي بعد التعادل بدون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية أمس الأحد بعد تأخرها بهدف مبكر في الدقيقة السابعة.

وقال محمد النني لاعب وسط أرسنال "نحن هنا للوصول لأبعد مدى في البطولة. نحن سعداء بما قدمناه أمام المغرب، كنا متأخرين ولكن استطعنا العودة في النتيجة وحققنا الفوز".

وأضاف متحدثا عن صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل هدفا وصنع الهدف الآخر أمام المغرب "لدينا لاعب مميز جدا وهو محمد صلاح الذي هو أفضل لاعب في العالم".

وأبلغ صلاح الصحفيين "نمتلك لاعبين شبابا وسنواصل التقدم.. هدفنا هو إسعاد الشعب المصري.. اللاعبون أعطوا كل ما لديهم اليوم (أمس) ويبذلون كل ما في وسعهم في كل مباراة وأتمنى أن نستمر في الانتصارات".

وأضاف "البطولة صعبة وكل الفرق عانت، ورأينا الجزائر تغادر البطولة من الدور الأول والسنغال تأهلت من دور المجموعات بعد تسجيل هدف وحيد ونيجيريا كانت الأفضل في دور المجموعات ولكنها ودعت البطولة مبكرا (ثمن النهائي)".

وتابع "لا يمكن توقع أي مباراة، علينا التركيز فقط على مباراة الكاميرون".

بدوره، قال لاعب الوسط عمرو السولية إن المنتخب المصري فعل كل شيء من أجل الفوز على المغرب.

وتابع "تعاهدنا على الفوز وتحقيق اللقب وتحدثنا بين شوطي المباراة حول رغبتنا في الفوز. المباراة القادمة صعبة وسنبدأ العمل من أجلها اعتبارا من الغد (اليوم)".