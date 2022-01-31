أخطاء تكلف الإقصاء في 3 بطولات متتالية.. تونس تشكو ظلم التحكيم في أمم أفريقيا

قال مسؤول في اتحاد الكرة التونسي إن منتخب "نسور قرطاج" دفع مرة أخرى ثمن الأخطاء التحكيمية، وأكد أن قرارات الحكام تسببت للمرة الثالثة على التوالي في توديع بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتحدث حسين جنيح المكلف بمتابعة ومرافقة المنتخب التونسي للصحفيين أمس الأحد عقب خروج المنتخب من ربع نهائي أمم أفريقيا الجارية في الكاميرون بالخسارة من بوركينا فاسو صفر-1.

وقال جنيح للصحفيين "هذه ثالث دورة على التوالي تودعها تونس بأخطاء تحكيمية مؤثرة".

وأضاف بشأن مباراة بوركينا فاسو "حتى مع تراجع مردود بعض اللاعبين فإن المنافس لم يكن مسيطرا. كأس أمم أفريقيا مثل باقي التظاهرات الرياضية المهمة ومن غير المعقول أن تحدث أخطاء بمثل هذا الحجم".

واحتجت تونس ضد هدف بوركينا فاسو الذي كان مسبوقا بلمسة يد في نهاية الشوط الأول وإلغاء ضربة جزاء في الشوط الثاني بعد تعرض وهبي الخزري للخشونة، رغم أن حكم الفيديو المساعد (فار) طلب من الحكم الرئيسي العودة إلى تقنية الفيديو.

وقال جنيح "لم نكن جيدين ولكن لا يجب أن ننكر أن أخطاء التحكيم كانت مؤثرة. يجب أن نعي في أفريقيا أنه لا يمكن الاستمرار مع أخطاء تحكيمية مؤثرة بهذا الحجم في مباريات في أدوار متقدمة".

وعادت بعثة المنتخب أمس إلى تونس، وأعلن اتحاد الكرة إنهاء مهام المدرب المنذر الكبير وتعيين مساعده جلال القادري خلفا له.