نادي بالستينو التشيلي يُعرّف جمهوره بالكوفية الفلسطينية ورمزيتها

في محاولة منه لتعريف العالم أكثر بالتراث الفلسطيني، عرض نادي بالستينو التشيلي لكرة القدم الكوفية، متحدثا لجماهيره عنها لإظهار أهميتها وما ترمز له بالنسبة للفلسطينيين.

وشارك بالستينو -عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام- صورا للاعبيه وهم يرفعون الكوفية الفلسطينية ويتوشحون بها، معلقا عليها "الكوفية هي وشاح يمثل النضال الفلسطيني ورمز عالمي للمقاومة، لاعبونا المحليون يعرفون ذلك، أليس كذلك؟".

ويحاول النادي التشيلي دائما ربط نفسه بالقضية الفلسطينية من خلال نشر صور من فلسطين والتعريف ببعض المناطق الفلسطينية وأبرز ما فيها من تراث.

ويعد نادي بالستينو سابع أقدم ناد في تشيلي، وقد أُسس عام 1920 على يد مجموعة من المهاجرين العرب الفلسطينيين بمدينة أوسورنو الجنوبية، حيث كان الهدف من بنائه لم شمل الجاليات العربية والفلسطينية المُقيمة هناك، والتي تمثل كتلة سكانية كبيرة تحتضنها هذه الدولة، وتعد من أكبر الجاليات الفلسطينية بالخارج.