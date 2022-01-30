كرة قدم

لاعب يسجل سوبر هاتريك من ركلات جزاء في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

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براناغان (يسار) يحتفل بأحد أهدافه لفريق أكسفورد (غيتي)
30/1/2022

في واقعة نادرة في كرة القدم، سجل لاعب الوسط الأيرلندي كاميرون براناغان 4 أهداف "سوبر هاتريك"، من 4 ركلات جزاء احتسبها الحكم لفريقه أكسفورد يونايتد أمام غيلينغهام في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أمس السبت.

وتغنى نادي أكسفورد بلاعبه براناغان الذي لم يخطئ أي ركلة جزاء من الأربعة التي احتسبها حكم المباراة لفريقه، بل ونفذها جميعها بطريقة مميزة، مكنت ناديه من تحقيق فوز ساحق على أصحاب الأرض بنتيجة 7-2.

وشارك الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع تويتر مقطع فيديو للأهداف التي سجلها لاعبه الأيرلندي، وكتب عليه "مباراة واحدة و4 ركلات جزاء بـ4 أهداف يصنع التاريخ، مجرد يوم في حياة براناغان".

وعبّر براناغان -في لقاء صحفي بعد انتهاء المواجهة- عن سعادته الكبيرة بتسجيله 4 أهداف في مباراة واحدة. ونشر على حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة كرة المباراة التي احتفظ بها، معلقا عليها "يوم من الأحلام، 3 نقاط و4 أهداف وكرة المباراة، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الأهداف".

المصدر : وكالة سند