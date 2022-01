في واقعة نادرة في كرة القدم، سجل لاعب الوسط الأيرلندي كاميرون براناغان 4 أهداف "سوبر هاتريك"، من 4 ركلات جزاء احتسبها الحكم لفريقه أكسفورد يونايتد أمام غيلينغهام في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أمس السبت.

وتغنى نادي أكسفورد بلاعبه براناغان الذي لم يخطئ أي ركلة جزاء من الأربعة التي احتسبها حكم المباراة لفريقه، بل ونفذها جميعها بطريقة مميزة، مكنت ناديه من تحقيق فوز ساحق على أصحاب الأرض بنتيجة 7-2.

وشارك الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع تويتر مقطع فيديو للأهداف التي سجلها لاعبه الأيرلندي، وكتب عليه "مباراة واحدة و4 ركلات جزاء بـ4 أهداف يصنع التاريخ، مجرد يوم في حياة براناغان".

وعبّر براناغان -في لقاء صحفي بعد انتهاء المواجهة- عن سعادته الكبيرة بتسجيله 4 أهداف في مباراة واحدة. ونشر على حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة كرة المباراة التي احتفظ بها، معلقا عليها "يوم من الأحلام، 3 نقاط و4 أهداف وكرة المباراة، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الأهداف".

A day of dreams 3pts ⚽️⚽️⚽️⚽️ goals and the match ball hope you enjoyed that one 💪🏼💛 pic.twitter.com/E3rbCyvstL

— Cameron Brannagan (@Cameron246bran) January 29, 2022