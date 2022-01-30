شاهد- ملعب لوسيل يتأهب للافتتاح الرسمي.. جوهرة تاج ملاعب مونديال قطر 2022

مع بدء العد التنازلي لموعد انطلاق مونديال قطر 2022، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم موعد تدشين ملعب "لوسيل"، والذي ينتظر أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ ليكتمل افتتاح جميع الملاعب الثمانية المضيفة للبطولة.

ويمثل ملعب "لوسيل" جوهرة التاج بالنسبة لملاعب المونديال القطري بصفته الملعب الرئيسي للبطولة والذي سيستضيف المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما أنه أكبر الملاعب المضيفة للبطولة، حيث تزيد سعته الرسمية على 80 ألف مشجع.

وكان المنظمون افتتحوا على مدار السنوات القليلة الماضية الملاعب السبعة الأخرى المضيفة للبطولة وهي "خليفة الدولي" و"الثمامة" و"البيت" و"المدينة التعليمية" و"أحمد بن علي" و"الجنوب" و"974″.

واكتمل العمل في ملعب "لوسيل"، وبات بالفعل بانتظار "ساعة الصفر" والافتتاح الرسمي، والذي ينتظر أن يكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال إحدى البطولات الكبيرة أو أحد الأحداث المهمة التي دأبت قطر على استضافتها في السنوات الماضية ضمن استعداداتها التنظيمية واللوجستية لاستضافة المونديال.

📍ملعب لوسيل المونديالي الذي سيستضيف نهائي كأس العالم بعد عام و 11 يوم [ @DRMOHDALSA3DI ] pic.twitter.com/MebSN6oo3F — عالم الكاف (@CAF_2021) December 7, 2021

وأصبحت كل الظروف مهيأة لافتتاح مثالي لملعب "لوسيل" في ظل النجاح الكبير الذي حققته مختلف ملاعب البطولة في استضافة العديد من البطولات على مدار السنوات الماضية، والتي كان أحدثها بطولة كأس العرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحرص المنظمون على توفير كل العناصر اللازمة لسهولة الوصول إلى ملعب "لوسيل" الذي يقع بمدينة تحمل نفس الاسم على بعد 20 كيلومترا من العاصمة الدوحة.

وقبل أسابيع قليلة، بدأ التشغيل التجريبي لـ"ترام لوسيل" من خلال 6 محطات على الخط البرتقالي، استعدادا لاستضافة مونديال قطر 2022.

وينتظر أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن البطولة أو الحدث الكبير الذي سيكون شاهدا على افتتاح ملعب "لوسيل" لا سيما أن المنظمين سيوجهون الدعوة إلى العديد من المسؤولين بالفيفا والشخصيات الرياضية البارزة من كل أنحاء العالم لمشاركة قطر هذه اللحظة التاريخية؛ ليس فقط لافتتاح الملعب الرئيسي للبطولة، وإنما للتأكيد على اكتمال جاهزية استعدادات الدولة كلها وملاعبها قبل أشهر على انطلاق أول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط.

واستوحي تصميم الملعب من تداخل الضوء والظل الذي يميز الفنار العربي التقليدي أو "الفانوس"، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي خلال نهوض الحضارة في المنطقة.

وبعد انتهاء مونديال 2022 سيتحول ملعب "لوسيل" إلى وجهة مجتمعية تضم مدارس ومتاجر ومقاهي ومرافق رياضية وعيادات طبية.

وسيتيح هذا المركز المجتمعي متعدد الأغراض كل ما يحتاجه الناس تحت سقف واحد، وهو السقف الأصلي لملعب كرة القدم، وذلك في إطار اهتمام المنظمين في قطر في أن تترك البطولة إرثا مهما وكبيرا للبلاد.