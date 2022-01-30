تأهل الكبار وإقبال خرافي لشراء التذاكر.. مونديال قطر 2022 واعد بالنجاح والإثارة والجماهيرية

فيما لا تزال التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 في انتظار المراحل الحاسمة التي ستحدد أكثر من نصف مقاعد البطولة، منحت المراحل الماضية من التصفيات وكذلك الأيام الأولى من عملية بيع تذاكر مباريات البطولة؛ شهادة نجاح مبكرة للبطولة على الأقل على المستوى الجماهيري.

ورغم بدء العد التنازلي لآخر 300 يوم متبقية على البطولة، لم تحسم حتى الآن سوى أقل من نصف عدد مقاعد البطولة؛ حيث تأهل 13 منتخبا عبر التصفيات، إضافة إلى المنتخب القطري الذي يخوض البطولة بدون تصفيات بصفته البلد المضيف.

300 يوم تفصلنا عن مونديال #قطر2022. نستذكر في هذا اليوم اللاعب البرازيلي فرنسيسكو أرامبورو الذي سجّل الهدف رقم 300 في كأس العالم خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا والتي انتهت بفوز البرازيل 6-1 ضمن منافسات الدور النهائي من مونديال 1950 بالبرازيل. 🏆 pic.twitter.com/o9h6yLW8A3 — Road to 2022 (@roadto2022) January 25, 2022

وتَحسم المراحل المتبقية من التصفيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة معظم المقاعد الـ18 المتبقية، وذلك قبل إجراء قرعة البطولة مطلع أبريل/نيسان المقبل، فيما سيُحسم المقعدان الأخيران بعد إجراء القرعة، وذلك من خلال الملحق القاري.

وتأهل العديد من المنتخبات الكبيرة بينها 6 سبق لها التتويج بلقب البطولة، حيث تأهلت منتخبات البرازيل والأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، فيما لا تزال الفرصة سانحة أمام منتخبي إيطاليا وأوروغواي اللذين سبق لهما الفوز باللقب العالمي أيضا.

أهلاً بكم في أول نسخة عربية من كأس العالم فيفا موعدنا في ٢١ نوفمبر #قطر2022

احجز مقعدك الآنhttps://t.co/mLnARyCpTH pic.twitter.com/b8MB7BFrVM — Road to 2022 (@roadto2022) January 19, 2022

ويوفر وجود هذه المنتخبات في البطولة فرصة مثالية لتقديم بطولة قوية خاصة مع المستويات التي قدمتها هذه الفرق في التصفيات وبمقدمتها المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب بـ5 ألقاب.

وينطبق هذا أيضا على منتخبات أخرى لم يسبق لها الفوز باللقب، ولكنها تأهلت أيضا إلى مونديال 2022، في مقدمتها المنتخب البلجيكي القوي الذي يتصدر التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة منذ سبتمبر/أيلول 2018 ومنتخبات هولندا والدانمارك وصربيا وكرواتيا وسويسرا ذات التاريخ العريق سواء على الساحة الأوروبية أو العالمية.

ومن خلال المواجهات المرتقبة في الملحق الأوروبي الفاصل وكذلك الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة، ينتظر أن تشهد هذه النسخة عددا آخر من المنتخبات الكبيرة التي ستتأهل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما يبشر ببطولة قوية سواء على المستويات الفنية والخططية أو الجماهيري.

مبروك التأهل للمنتخب الإيراني إلى نهائيات مونديال @fifaworldcup_ar #قطر2022 🏆 به قطر خوش آمدید 🇮🇷 pic.twitter.com/g3bQBdxrg3 — Road to 2022 (@roadto2022) January 27, 2022

كما سيمنح شغف المشجعين القطريين وكذلك الجاليات المختلفة المقيمة في الدوحة وتأهل منتخبات لبلدان قريبة مثل المنتخب الإيراني واقتراب المنتخب السعودي من التأهل؛ نجاحا كبيرا للبطولة على المستوى الجماهيري، إضافة لقرب المسافة بين قطر والعديد من الدول المتأهلة من أوروبا وآسيا، مما يسمح للمشجعين بالسفر لمؤازرة فرقها.

وظهر شغف الجماهير القطرية وغيرها من الجنسيات الأخرى بالبطولة من خلال المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر الخاصة بمباريات البطولة.

ويتواصل الإقبال الجماهيري الكبير على طلبات الحصول على تذاكر البطولة بشكل قياسي منذ الإعلان عن فتح الباب قبل نحو أسبوعين أمام الجماهير من كافة أنحاء العالم للتقدم بطلبات الحصول على التذاكر.

وخلال الأسبوع الأول بعد فتح باب التقدم بطلبات الحصول على التذاكر، استقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما يزيد على مليونين و700 ألف طلب للحصول على تذاكر المونديال.

👇👇 احجز مقعدك الآن pic.twitter.com/76S5Sy6Vi2 — Road to 2022 (@roadto2022) January 19, 2022

وتصدر المتقدمون لشراء التذاكر من دولة قطر قائمة أول 10 دول في تلك المعدلات تليها الأرجنتين ثم المملكة المتحدة والمكسيك والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والإمارات والهند والبرازيل.

وتستمر مرحلة التقدم لطلبات شراء التذاكر -وهي المرحلة الأولى من عملية البيع- حتى الثامن فبراير/شباط المقبل، وهناك 3 مراحل لمبيعات التذاكر؛ الأولى هي مرحلة قرعة السحب العشوائي، فيما تنطلق المرحلة

الثانية بعد حفل سحب قرعة البطولة المقرر في الأول من أبريل/نيسان المقبل، وتتكون هذه المرحلة من المبيعات من مرحلة قرعة السحب العشوائي.

وستكون المرحلة الثالثة -مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة- هي مبيعات بمبدأ من يأتي أولا، ويمكن للمتقدمين بطلبات الحصول على التذاكر في مرحلة سحب الاختيار العشوائي من مرحلة المبيعات الأولى ومرحلة المبيعات الثانية إرسال طلباتهم في أي وقت أرادوا، إذ لن يوجد أي تفضيل يتعلق بتاريخ التقدم بالطلب (أي إنه لن تكون هناك أي أولوية لأصحاب الطلبات الأولى كما لن تكون لهم فرص أفضل للنجاح مقارنة بغيرهم).

ويؤكد هذا الإقبال الكبير على شراء التذاكر أن البطولة تنتظر نجاحا جماهيريا كبيرا.