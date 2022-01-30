كرة قدم

بالصور- ضرب ودماء وتعنيف.. غرينوود موهوب مانشستر يونايتد فوق صفيح ساخن

Pre Season Friendly - Derby County v Manchester United
غرينوود -خريج أكاديمية مانشستر يونايتد- لعب 129 مباراة مع النادي بينها 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم (رويترز)
30/1/2022

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا رسميا ردا على المزاعم الموجهة إلى نجمه الشاب ميسون غرينوود (20 عاما) بضربه صديقته ضربا مبرحا.

ونشرت عارضة الأزياء الإنجليزية هارييت روبسون سلسلة من الصور على خدمة "قصتي" بحسابها في "إنستغرام" (Instagram) ومقطعا صوتيا تتهم فيه الدولي الإنجليزي بضربها والتعدي عليها والتسبب في إصابات بليغة لها. ولكنها لم تعد متاحة على الحساب الخاص بالسيدة.

 

وأكد بيان "المانيو" اليوم الأحد أنه "على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع "لن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

وأكدت الشرطة في مانشستر أنها تنتظر المزيد من المعلومات عن الادعاءات المتعلقة بغرينوود.

وأضاف بيان الشرطة "شرطة مانشستر الكبرى على دراية بالصور والفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات الكاملة".

يذكر أن غرينوود -خريج أكاديمية مانشستر يونايتد- لعب 129 مباراة مع النادي بينها 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

المصدر : مواقع إلكترونية