بالصور- ضرب ودماء وتعنيف.. غرينوود موهوب مانشستر يونايتد فوق صفيح ساخن

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا رسميا ردا على المزاعم الموجهة إلى نجمه الشاب ميسون غرينوود (20 عاما) بضربه صديقته ضربا مبرحا.

ونشرت عارضة الأزياء الإنجليزية هارييت روبسون سلسلة من الصور على خدمة "قصتي" بحسابها في "إنستغرام" (Instagram) ومقطعا صوتيا تتهم فيه الدولي الإنجليزي بضربها والتعدي عليها والتسبب في إصابات بليغة لها. ولكنها لم تعد متاحة على الحساب الخاص بالسيدة.

TRENDING: Manchester United forward, Mason Greenwood has been accused of domestic violence by his girlfriend Harriet Robson. pic.twitter.com/V1UYi8li8g — Pulse Nigeria (@PulseNigeria247) January 30, 2022

وأكد بيان "المانيو" اليوم الأحد أنه "على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع "لن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

وأكدت الشرطة في مانشستر أنها تنتظر المزيد من المعلومات عن الادعاءات المتعلقة بغرينوود.

وأضاف بيان الشرطة "شرطة مانشستر الكبرى على دراية بالصور والفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات الكاملة".

يذكر أن غرينوود -خريج أكاديمية مانشستر يونايتد- لعب 129 مباراة مع النادي بينها 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.