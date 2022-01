بالصور- ضرب ودماء وتعنيف.. غرينوود موهوب مانشستر يونايتد فوق صفيح ساخن

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا رسميا ردا على المزاعم الموجهة إلى نجمه الشاب ميسون غرينوود (20 عاما) بضربه صديقته ضربا مبرحا.

ونشرت عارضة الأزياء الإنجليزية هارييت روبسون سلسلة من الصور على خدمة "قصتي" بحسابها في "إنستغرام" (Instagram) ومقطعا صوتيا تتهم فيه الدولي الإنجليزي بضربها والتعدي عليها والتسبب في إصابات بليغة لها. ولكنها لم تعد متاحة على الحساب الخاص بالسيدة.

TRENDING: Manchester United forward, Mason Greenwood has been accused of domestic violence by his girlfriend Harriet Robson. pic.twitter.com/V1UYi8li8g

— Pulse Nigeria (@PulseNigeria247) January 30, 2022