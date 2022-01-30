أعلنت شرطة مدينة مانشستر، اليوم الأحد، القبض على ماسون غرينوود، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بتهمة الاعتداء على صديقته هارييت روبسون واغتصابها.

وقالت الشرطة في بيان رسمي "علمت شركة مانشستر في توقيت مبكر من اليوم بوجود صور نشرتها امرأة لتبلغ عن تعرضها للاعتداء الجسدي، ونتيجة لذلك تم القبض على المتسبب بتلك الاعتداءات، لارتكابه جريمتي الاغتصاب والاعتداء".

وأكد البيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، تحت تحفظ الشرطة حاليا وقيد التحقيقات لبيان ملابسات الحادث.

ونشرت صديقة ماسون غرينوود السابقة، صباح اليوم الأحد، فيديوهات وصور على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تظهر وجود دماء على وجهها وأماكن أخرى من جسدها، بالإضافة إلى تعرضها للاعتداء الجسدي، حيث زعمت أن لاعب مانشستر يونايتد هو الذي تسبب في هذه الإصابات.

وتسببت الحادثة في ظهور حالة غضب كبيرة في الشارع الإنجليزي تعاطفا مع هارييت روبسون، مما دفع مانشستر يونايتد إلى إصدار بيان رسمي أكد فيه أن غرينوود "لن يعود إلى التدريبات أو يلعب المباريات حتى إشعار آخر".

وجاء في البيان أيضا "نحن على اطلاع بشأن الصور والادعاءات المُتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع البيان "لن يكون لنا تعليق إضافي على الموضوع حتى تثبت الحقائق، مانشستر يونايتد لن يتجاوز ويصفح عن العنف أيًا كان شكله".

ويعتبر غرينوود أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد ومن أبرز المواهب الإنجليزية في الوقت الحالي، حيث شارك هذا الموسم في 24 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع اثنين آخرين.