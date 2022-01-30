السنغال تهزم غينيا الاستوائية وتتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
تأهلت السنغال إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بالفوز 3-1 على غينيا الاستوائية في الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في الكاميرون اليوم الأحد.
وتقدم فمارا ديديو بهدف للسنغال بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة 28، وأدركت غينيا الاستوائية التعادل بشكل مفاجئ بعد تسديدة يانيك بويلا في الدقيقة 57.
🇸🇳دييدهيو يعطي التقدم لأسود التيرانغا#كأس_أمم_أفريقيا #السنغال_غينيا_الاستوائية #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/kFBXUDQuCg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2022
لكن البديل شيخو كوياتي سجل الهدف الثاني للسنغال من خطأ دفاعي في الدقيقة 68، ثم حسم البديل الآخر إسماعيلا سار الانتصار بهدف ثالث بعد متابعة كرة عرضية في الدقيقة 79.
وستلعب السنغال، التي خسرت أمام الجزائر نهائي كأس الأمم 2019، في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل مع بوركينا فاسو التي تفوقت 1-صفر على تونس في ربع النهائي أمس السبت.