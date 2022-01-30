السنغال تهزم غينيا الاستوائية وتتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

تأهلت السنغال إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بالفوز 3-1 على غينيا الاستوائية في الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في الكاميرون اليوم الأحد.

وتقدم فمارا ديديو بهدف للسنغال بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة 28، وأدركت غينيا الاستوائية التعادل بشكل مفاجئ بعد تسديدة يانيك بويلا في الدقيقة 57.

لكن البديل شيخو كوياتي سجل الهدف الثاني للسنغال من خطأ دفاعي في الدقيقة 68، ثم حسم البديل الآخر إسماعيلا سار الانتصار بهدف ثالث بعد متابعة كرة عرضية في الدقيقة 79.

وستلعب السنغال، التي خسرت أمام الجزائر نهائي كأس الأمم 2019، في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل مع بوركينا فاسو التي تفوقت 1-صفر على تونس في ربع النهائي أمس السبت.