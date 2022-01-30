أخذ الميكروفون وهرب.. مفاجآت كأس أمم أفريقيا لا تنتهي

بعد التصادم الذي أدى إلى قتلى وجرحى، وكرات البطولة غير الصالحة، وعدم عزف النشيد الموريتاني، وسوء أرضية الملاعب؛ إبداعات جديدة تقدمها كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وينقل مراسل "بي إن سبورتس" ياسين بن لمنور على حسابه في "تويتر" حادثة طريفة شهدها المؤتمر الصحفي لمنتخب تونس، الخاص بمواجهته أمس مع بوركينا فاسو.

🚨قبل ثوانٍ قليلة من المؤتمر الصحفي لمباراة #تونس و #بوركينافاسو صعد شخص على المنصة وأخذ الميكروفون والكابلات ثم هرب!! رغم محاولة القبض عليه

إتضح فيما بعد أن اللجنة المنظمة إستأجرت منه هذه المعدات ولم تدفع له التكاليف pic.twitter.com/hecCtIJCR3 — Yacine Benlamnouar (@YBenlamnouar) January 28, 2022

ويغرّد بن لمنور أنه "قبل ثوان قليلة من المؤتمر الصحفي لمباراة تونس وبوركينا فاسو، صعد شخص على المنصة (التي يتواجد فيها قائد المنتخب وهبي الخزري وجلال القادري مساعد المدرب) وأخذ الميكروفون والكابلات، ثم هرب رغم محاولة القبض عليه".

وتابع "اتضح فيما بعد أن اللجنة المنظمة استأجرت منه هذه المعدات ولم تدفع له التكاليف (الأموال المترتبة عليها)".

🚨إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب مصر كارلوس كيروش بعد أن تأخر وصوله لقاعة المؤتمرات لأكثر من ساعة!!

وإتضح أن سبب التأخر يعود لإصرار رجال الأمن المكلفين بمرافقة الفراعنة على توصيل لاعبي المنتخب للفندق بعد إنهاء التدريبات ثم مرافقة كيروش إلى قاعة المؤتمر ! pic.twitter.com/prkARfqtla — Yacine Benlamnouar (@YBenlamnouar) January 29, 2022

وفي حادثه أخرى، كشف المراسل المتواجد في الكاميرون لتغطية المونديال الأفريقي عن "إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، بعد أن تأخر وصوله لقاعة المؤتمرات لأكثر من ساعة. واتضح أن سبب التأخر يعود لإصرار رجال الأمن المكلفين بمرافقة الفراعنة على توصيل لاعبي المنتخب للفندق بعد إنهاء التدريبات، ثم مرافقة كيروش إلى قاعة المؤتمر".

AFCON 2021: Six Reported Dead, Many Injured At Cameroon Vs Comoros Match pic.twitter.com/M7FR21YnfA — NaijaMedia News (@NaijamediaNews) January 25, 2022

ولقي الاثنين الماضي 8 مشجعين على الأقل حتفهم في تدافع بملعب ياوندي أولمبي في الكاميرون، يشتبه بأن معظمهم لا يملكون تذاكر، أثناء محاولة دخول الملعب لمشاهدة مباراة الدولة المضيفة في ثمن النهائي ضد جزر القمر.

وهذه أول كارثة من نوعها في البطولة التي تمثل أكبر حدث رياضي في القارة، وقد تعرضت لضربة قوية بالفعل بسبب التنظيم.

ووقع خلال البطولة -التي تنظمها الكاميرون للمرة الثانية في تاريخها بعدما سبق أن استضافت نسخة المسابقة عام 1972- عدد من الأخطاء التنظيمية الساذجة بالجولة الأولى، حيث كانت البداية مع مباراة مصر ونيجيريا التي أوقفها الحكم الغامبي باكاري جاساما عدة مرات بسبب عدم صلاحية الكرات المستخدمة في اللقاء.

وبدا أن ضغط هواء الكرات ليس كافيا، ليضطر جاساما لتغيير 3 كرات في غضون 23 دقيقة خلال المباراة التي جرت بمدينة جاروا.

ووقعت اللجنة المنظمة للبطولة في خطأ آخر خلال لقاء موريتانيا وغامبيا في دور المجموعات، حيث فوجئ المنتخب الموريتاني بعزف النشيد الوطني القديم بدلا من النشيد الحالي، مما اضطر المنظمين لإيقافه ومحاولة تشغيل النشيد الجديد، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ليتم عزف النشيد الغامبي فقط قبل انطلاق اللقاء، كما تأخر انطلاق المباراة نحو 45 دقيقة.