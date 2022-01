أخذ الميكروفون وهرب.. مفاجآت كأس أمم أفريقيا لا تنتهي

بعد التصادم الذي أدى إلى قتلى وجرحى، وكرات البطولة غير الصالحة، وعدم عزف النشيد الموريتاني، وسوء أرضية الملاعب؛ إبداعات جديدة تقدمها كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وينقل مراسل "بي إن سبورتس" ياسين بن لمنور على حسابه في "تويتر" حادثة طريفة شهدها المؤتمر الصحفي لمنتخب تونس، الخاص بمواجهته أمس مع بوركينا فاسو.

ويغرّد بن لمنور أنه "قبل ثوان قليلة من المؤتمر الصحفي لمباراة تونس وبوركينا فاسو، صعد شخص على المنصة (التي يتواجد فيها قائد المنتخب وهبي الخزري وجلال القادري مساعد المدرب) وأخذ الميكروفون والكابلات، ثم هرب رغم محاولة القبض عليه".

وتابع "اتضح فيما بعد أن اللجنة المنظمة استأجرت منه هذه المعدات ولم تدفع له التكاليف (الأموال المترتبة عليها)".

وفي حادثه أخرى، كشف المراسل المتواجد في الكاميرون لتغطية المونديال الأفريقي عن "إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، بعد أن تأخر وصوله لقاعة المؤتمرات لأكثر من ساعة. واتضح أن سبب التأخر يعود لإصرار رجال الأمن المكلفين بمرافقة الفراعنة على توصيل لاعبي المنتخب للفندق بعد إنهاء التدريبات، ثم مرافقة كيروش إلى قاعة المؤتمر".

AFCON 2021: Six Reported Dead, Many Injured At Cameroon Vs Comoros Match pic.twitter.com/M7FR21YnfA

— NaijaMedia News (@NaijamediaNews) January 25, 2022