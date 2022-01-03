نجم ريال مدريد السابق يعمل في صيد السمك بعد اعتزال كرة القدم

تتنوع اختيارات لاعبي كرة القدم بعد اعتزال اللعبة، فيختار بعضهم البقاء في المجال عبر الانتقال للتدريب أو شغل مناصب إدارية في الفرق، بينما يفضل آخرون الابتعاد مثل ما فعل النجم السابق لريال مدريد الذي اختار مهنة صيد الأسماك.

فقد فضل المدافع البرتغالي فابيو كوينتراو تحقيق حلم الطفولة والاستثمار في مجال الصيد البحري بعد إعلان اعتزاله كرة القدم العام الماضي، عقب خلافات مع نادي ريو آفي البرتغالي.

وخاض كوينتراو (33 عاما) أكثر من 100 مباراة مع ريال مدريد، وكان أحد المقربين من النجم كريستيانو رونالدو، ولعب معه 52 مباراة في المنتخب البرتغالي.

وتحدث اللاعب البرتغالي عن اهتماماته الحالية في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، وأوضح أنه تفرّغ لمهنة صيد الأسماك، وقال إن "الحياة في البحر ليست عيبا كما يعتقد كثير من الناس، إنها وظيفة مثل أي وظيفة أخرى".

وروى كوينتراو الحائز على لقبين في دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني، كيف أنقذ قاربه 15 صيادا من سفينة غارقة.

وأشار إلى أن الصيد مهنة تناقلتها الأجيال في أسرته، وأشار إلى أنه نشأ في البحر حين كان يرافق والده، وأضاف "كنت أعلم أن كرة القدم ستنتهي يوما ما وأنه يجب عليّ اتخاذ اتجاه جديد في حياتي. وسعادتي في هذا القارب، وهذه هي الحياة التي أريد أن أحياها".