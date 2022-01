نجم ريال مدريد السابق يعمل في صيد السمك بعد اعتزال كرة القدم

تتنوع اختيارات لاعبي كرة القدم بعد اعتزال اللعبة، فيختار بعضهم البقاء في المجال عبر الانتقال للتدريب أو شغل مناصب إدارية في الفرق، بينما يفضل آخرون الابتعاد مثل ما فعل النجم السابق لريال مدريد الذي اختار مهنة صيد الأسماك.

فقد فضل المدافع البرتغالي فابيو كوينتراو تحقيق حلم الطفولة والاستثمار في مجال الصيد البحري بعد إعلان اعتزاله كرة القدم العام الماضي، عقب خلافات مع نادي ريو آفي البرتغالي.

وخاض كوينتراو (33 عاما) أكثر من 100 مباراة مع ريال مدريد، وكان أحد المقربين من النجم كريستيانو رونالدو، ولعب معه 52 مباراة في المنتخب البرتغالي.

