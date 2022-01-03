لاعبان من الدوري المصري ضمن المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في 2021

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، عن قائمة المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2021، حيث ضمت القائمة اللاعبين الذين سجلوا 10 أهداف فأكثر، ومن بينهم لاعبان من الدوري المصري الممتاز.

ونشر الاتحاد الدولي على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، أسماء 8 مدافعين من مختلف دوريات العالم، الذين سجلوا أكثر عدد من الأهداف، ولم يوجد في القائمة أي مدافع من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وتصدر القائمة الظهير الأيمن النيجيري زولكيفيلو رابيو، بتسجيل 14 هدفا خلال العام الماضي، أحرزها جميعها مع ناديه بلاتيو يونايتد النيجيري، من بينها 3 أهداف من ركلات جزاء.

أما بالنسبة للمدافعين اللذين يلعبان بالدوري المصري، فحضر التونسي علي معلول الظهير الأيسر في النادي الأهلي، حيث احتل المركز السادس بتسجيله 11 هدفا منها 8 ركلات جزاء، سواء مع الفريق المصري أو منتخب بلاده.

وجاء خلفه في القائمة، اللاعب المصري رامي صبري -مدافع إنبي السابق وفاركو الحالي- في المركز السابع برصيد 10 أهداف من بينها 8 ركلات جزاء.