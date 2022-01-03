فوز تاريخي لولفرهامبتون يعمّق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

خطف نادي ولفرهامبتون فوزا تاريخيا في ملعب أولد ترافورد على حساب مانشستر يونايتد الذي واصل نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمن منافسات المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي، سجل البرتغالي جواو موتينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 ومنح ولفرهامبتون أول فوز في ملعب أولد ترافورد منذ عام 1980.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بفارق 3 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز السابع.

ويبتعد مانشستر يونايتد بفارق 22 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر، وسيكتفي الفريق الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط حاليا عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

وهذه هي الهزيمة الأولى لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الألماني رالف رانغنيك الذي تولى قيادة الفريق خلفا للنرويجي أولي غونار سولشاير مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.