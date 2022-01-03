على عالم كرة القدم أن يستعد.. لابورتا يبشر بمستقبل مشرق لبرشلونة

قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا إن على عالم كرة القدم "الاستعداد" لأن النادي الكتالوني عائد، ورفض استبعاد احتمالات ضم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لصفوف الفريق هذا العام.

وقدّم نادي برشلونة، اليوم الاثنين، لاعبه الجديد فيران توريس، الذي انضم إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قد تبلغ قيمتها 55 مليون يورو.

وجاء إبرام صفقة الإسباني الدولي توريس رغم الأزمة المالية المعروفة التي يعاني منها برشلونة، حيث وصلت ديونه إلى أكثر من 1.2 مليار يورو في العام الماضي.

لكن النادي لن يتمكن من تسجيل توريس لحين الاستغناء عن بعض اللاعبين وذلك لتفادي خطر تجاوز سقف الرواتب، وهو السبب الذي اضطر النادي أيضا للتأخر في تسجيل المخضرم داني ألفيس بقائمة الفريق.

ورغم القيود المالية التي يعيشها برشلونة، صوّت أعضاء النادي في ديسمبر/كانون الأول الماضي على مشروع "إسباي برشلونة" البالغ قيمته 1.5 مليار يورو، ويتضمن إصلاحا شاملا لملعب "كامب نو" ومنشآت أخرى، كما تتواصل الشائعات حول أن النادي سيضم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بعقد إعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

كذلك تتردد الأقاويل حول أن برشلونة سيتصدر المشهد في المنافسة على ضم هالاند من دورتموند هذا العام، ولم يحرص لابورتا على نفي الأمر.

ولدى سؤاله عن موقف النادي تجاه هالاند على وجه الخصوص، قال لابورتا "اسمحوا لي، لن أتحدث عن أسماء محددة. فهذا لا يفيد بشكل عام. وإنما يزيد من قيمة الأسماء".

وأضاف لابورتا "نحن نعمل على تعزيز المراكز وفقا لما يطلبه الجهاز الفني. اليوم، لدينا فيران، الذي كان في فالنسيا، ونحن فخورون لأن الكتالونيين والمنتمين لفالنسيا هم أبناء عمومة".

وتابع "برشلونة يمثل علامة بارزة في السوق وكل لاعب يعتبرنا نموذجا. لدينا فريق في مرحلة إعادة البناء، وسنرى قريبا عودة الفريق".