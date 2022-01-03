دي يونغ يمنح برشلونة فوزا ثمينا في الدوري الإسباني

نجح برشلونة في الفوز على مضيفه ريال مايوركا 1-صفر، الأحد، ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الهولندي لوك دي يونغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط خلف المراكز الأربعة الأولى، حيث يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز الـ15.

يذكر أن برشلونة خاض المباراة في ظل غياب 18 لاعبا من الفريق لأسباب مختلفة، من بينها تفشي فيروس كورونا داخل صفوف النادي، والإصابات والإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.