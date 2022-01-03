أغلى اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم في الصيف المقبل

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق، عن تشكيلة أغلى اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع أنديتهم في الصيف المقبل، والذين يمكنهم التفاوض مع أي ناد بداية من الشهر الجاري.

ونشر الموقع قائمة مكونة من 11 لاعبا الأعلى قيمة تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، وبلغت قيمتهم السوقية مجتمعة 540 مليون يورو.

ومنذ مطلع الشهر الجاري يمكن للاعبي كرة القدم الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو/حزيران المقبل، التفاوض رسميا مع الأندية المهتمة وتوقيع عقود للانضمام لفرقهم الجديدة مطلع الموسم المقبل، وذلك وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتشهد القائمة وجود عدد من الأسماء المرموقة، وفي مقدمتهم النجم الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان كليان مبابي، لاعب كرة القدم الأعلى قيمة تسويقية في العالم بقيمة 160 مليون يورو.

ويوجد في القائمة أيضا، النجمان الفرنسيان بول بوغبا بقيمة 55 مليون يورو، ولاعب برشلونة عثمان ديمبلي بـ30 مليون يورو.

ومن ضمن النجوم الأغلى المتاحين حاليا، النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (50 مليون يورو)، ولاعب وسط ميلان فرانك كيسي بقيمة سوقية 48 مليون يورو.

وضمت التشكيلة مدافعين من أندية أوروبية كبرى مثل الألماني أنطونيو روديغر والدانماركي أندرياس كريستنسن من تشلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى مدافع بايرن ميونخ الألماني نيكلاس زوله، وجميعهم بالقيمة ذاتها 35 مليون يورو.