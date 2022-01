فرض اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول) عقوبة على حكمين شاركا في إدارة مباراة تشيلي والأرجنتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وعاقبت لجنة الحكام في كونميبول البرازيليين فابريسيو فيلارينيو ورودريغو كوريا، بعد تحكيم الشوط الأول من خط التماس بالاستعانة بسترات صفراء.

واضطر الحكمان المساعدان لإيجاد حل مستعجل بعد أن اكتشفا قبل 12 دقيقة من انطلاق المباراة أنهما نسيا الراية في الفندق، ولم يكن أمامها من خيار سوى الاستنجاد بسترة صفراء وتعليقها على عصا.

Ontem, no jogo de Eliminatórias para a Copa do Mundo entre Chile e Argentina, os bandeirinhas brasileiros Fabricio Vilarinho e Rodrigo Figueiredo, ESQUECERAM as bandeiras e tiveram que usar um colete refletivo e um cabo de vassoura! Futebol sul-americano.pic.twitter.com/7jG2hUlgaf

— Juan Sebastián Pérez (@juans_perez) January 28, 2022