تفوّق مهاجم بايرن ميونخ النجم الألماني توماس مولر على أبرز اللاعبين المتميزين في صناعة الأهداف بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في السنوات الأخيرة، بصناعته 64 هدفا منذ عام 2018 حتى الآن.

وشارك الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني إحصائية حديثة لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الكبرى منذ شهر أغسطس/آب عام 2018 حتى يومنا هذا، حيث تصدّرها مولر بـ64 تمريرة حاسمة وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي صنع 48 هدفا.

وذكر بايرن ميونخ، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن مهاجمه الألماني يتصدّر قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بصناعته 16 هدفا حتى اللحظة، مبتعدا عن أقرب منافسيه بـ7 تمريرات حاسمة.

ويعدّ مولر من اللاعبين المؤثرين في منظومة لعب بايرن ميونخ، فهو لا يسجل كثيرا من الأهداف لكنه يسهم في بناء اللعب وتقديم التمريرات الحاسمة لزملائه في الفريق، ورغم ذلك فإنه يمتلك في رصيده هذا الموسم 6 أهداف في قائمة هدافي البوندسليغا.

Most assists in the Bundesliga this season ↕️👁️

16 – @esmuellert_ 🥇

.

.

.

.

.

.

9 – Florian Wirtz 🥈

.

7 – Christopher Nkunku 🥉#MiaSanMia pic.twitter.com/REVDrDhMCX

— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 27, 2022