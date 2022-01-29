شاهد أفضل تصديات بوفون في عيد ميلاده الـ 44

احتفل الحارس الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، أمس بعيد ميلاده الـ 44، ونستعيد بهذه المناسبة مجموعة من أجمل التصديات خلال مسيرة بوفون التي امتدت لنحو ربع قرن.

وهنأ يوفنتوس حارسه السابق بعيد ميلاده الذي يوافق 28 يناير/كانون الثاني، وقال في تغريدة عبر تويتر "لا توجد طريقة أفضل للاحتفال بعيد ميلاد بوفون من الجلوس والاستمتاع بمجموعة من أعظم تصدياته".

وأرفق النادي التغريدة بمقطع فيديو لأجمل تصديات بوفون مع فريق "السيدة العجوز".

من جانبه، نشر حساب بطولة أمم أوروبا، عبر تويتر، مجموعة من التصديات المميزة لبوفون في المنافسات الأوروبية مع الأندية أو المنتخب.

وسبق للدوري الإيطالي أن نشر عبر قناته في يوتيوب مجموعة من أجمل التصديات للحارس الذي بدأ مسيرته مع بارما.

ويلعب بوفون حاليا مع بارما الذي رحل عنه عام 2001 ليوفنتوس، حيث صنع هناك التاريخ والمجد وحقق العديد من الألقاب، قبل قراره العودة إلى الفريق الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية، من أجل إنهاء مسيرته والاعتزال فيه.