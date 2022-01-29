داربوي في مباراة غامبيا والكاميرون.. أحلام فتى روما القادم من رحلة موت عبر المتوسط

يواجه منتخب غامبيا اليوم السبت نظيره الكاميروني في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا في مباراة خاصة للاعب إبريما داربوي الذي خاض قبل سنوات رحلة محفوفة بالمخاطر بحثا عن حلم تحقق اليوم.

داربوي البالغ 20 عاما يلعب في نادي روما الإيطالي بقيادة المخضرم جوزيه مورينيو، يصف حياته اليوم بالحلم الذي تحقق سريعا حين يعود بالذاكرة إلى ما مر به في السنوات الماضية.

رحلة لجوء استمرت 6 أشهر انتهت بعبور محفوف بالمخاطر للبحر الأبيض المتوسط قبل الوصول إلى مخيم للاجئين في إيطاليا.

رحلة سرد داربوي جانبا من تفاصيلها في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، وقال إن أصعب مرحلة فيها كانت حين احتجزه مهرّبون للبشر في ليبيا أكثر من أسبوع، وسط ظروف قاسية ومعاملة غير آدمية.

CAN 2022: le Gambien Darboe raconte son histoire, de migrant à joueur entraîné par Mourinho https://t.co/M2GfQpF2wI pic.twitter.com/dt5mO1Ef4r — RFI (@RFI) January 27, 2022

اللاعب الشاب الذي رفض التفكير في العودة بعد كل الأشهر التي قضاها في رحلته كان مؤمنا بأنه سينجح في خوض تجربة احترافية في عالم كرة القدم.

يؤكد في حواره أن وصوله إلى الضفة الأوروبية من المتوسط مثّل أفضل لحظات حياته، ويتذكر بامتنان المعاملة التي حصل عليها في مخيم للاجئين استأنف فيه دراسته، قبل أن يخطف أنظار مهتمين باكتشاف مواهب في عالم كرة القدم، انطلقوا به نحو مركز للتكوين قبل الوصول للتوقيع على عقد احترافي مع نادي روما.

يعترف داربوي أنه لم يصدق في البداية أن مدربه سيكون جوزيه موروينيو، وقال "كنت أرتجف وأقول لنفسي: هل هو بصدق مورينيو الذي كنت أشاهده قبل سنوات عبر التلفزيون وهو يقود ريال مدريد في مباريات الكلاسيكو، كنت أتوقع كل شيء في حياتي سوى أن أكون تحت قيادة مورينيو".

اللاعب الشاب خاض 11 مباراة في جميع المسابقات في هذا الموسم، ويستعد للمشاركة في مباراته السابعة مع منتخب غامبيا الباحث عن مواصلة التألق أمام منتخب الكاميرون مستضيف البطولة الحالية لأمم أفريقيا.