حياة بعد الاعتزال الإجباري.. أغويرو يكتشف هواية جديدة

بعد أسابيع من إعلان اعتزاله ممارسة كرة القدم بسبب مشاكل في القلب، يعيش المهاجم الأرجنتيني حياة جديدة بعيدا عن عالم الكرة.

واضطر أغويرو لإعلان اعتزاله بعد أشهر قليلة من وصوله إلى نادي برشلونة، وكشف عن قراره في مؤتمر صحفي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء قرار الاعتزال بعد أسابيع من المتابعات الطبية لمعرفة وضعه الصحي عقب خروجه من مباراة للنادي الكتالوني بسبب آلام على مستوى القلب، وتم تشخيص الهداف الأرجنتيني باضطراب في ضربات القلب، وهو ما جعل استمراره في اللعب مخاطرة كبيرة.

وعقب إعلان الاعتزال، طار أغويور إلى بلاده الأرجنتين لقضاء عطلة أعياد الميلاد بالقرب من عائلته وأصدقائه.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن الهداف الأرجنتيني يستمتع في الفترة الحالية بممارسة التنس وبهوايته الجديدة.

وأوضحت أن أغويرو مهتم بصيد الأسماكن ويقضي أوقاتا طويلة في هذه الهواية، ويشارك بعضا من مغامراته مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.