تشلسي يسعى لاستعادة محمد صلاح مثلما فعل مع لوكاكو

كشف موقع "غول" (Goal) العالمي أن نادي تشلسي الإنجليزي يسعى لاستعادة لاعبه السابق محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وأوضح الموقع أن تباطؤ نادي ليفربول في حسم محادثات تجديد عقد الدولي المصري، شجع ناديه السابق في التفكير في التفاوض مع الفرعون للعودة إلى صفوف فريقه مجددا.

ولعب صلاح مع تشلسي لمدة عام من يناير/كانون الثاني 2014 إلى يناير/كانون الثاني 2015، قبل الانتقال إلى فيورنتينا في الدوري الإيطالي إعارة ثم البيع إلى روما قبل العودة إلى تشلسي في صيف عام 2017.

ويحاول تشلسي ضم صلاح، خاصة أنه ليس هناك ما يضمن توصله لاتفاق مع ليفربول، كما فعلوا مع روميلو لوكاكو الذي عاد في الصيف الماضي من إنتر ميلان بعد الرحيل في 2014.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو/حزيران 2023، ولكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن للاستمرار.

وذكرت تقارير بريطانية أن ليفربول رفض الطلبات المالية للنجم المصري، الذي تمسك هو الآخر بها عن طريق وكيله رامي عباس، مما يقوي من احتمالات رحيل صلاح عن الريدز.