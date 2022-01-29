أنهت الكاميرون صاحبة الأرض مغامرة غامبيا في مشاركتها الأولى بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وخرجت بالانتصار 2-0 بفضل ثنائية كارل توكو إيكامبي في الشوط الثاني بدور الثمانية اليوم السبت.

وسجل توكو إيكامبي الهدفين في الدقيقتين 50 و57، لتصبح الكاميرون أول المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي كأس الأمم، وتنتظر الفائز من القمة العربية بين مصر والمغرب غدا الأحد.

وتوقفت مسيرة غامبيا في مشاركتها الأولى بكأس الأمم بعدما فازت على تونس في دور المجموعات، واجتازت غينيا في دور الـ16.

واعتمدت غامبيا على التكتل الدفاعي من البداية، كما كان الحال في مشوارها بالبطولة، وخرجت من دون أن تهتز شباكها في الشوط الأول، رغم أن فينسن أبو بكر مهاجم الكاميرون أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 36.

وأرسل صمويل جويه أوم كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى أبو بكر، هداف كأس الأمم الجارية برصيد 6 أهداف، وارتقى مهاجم النصر السعودي ووضع الكرة برأسه قوية، لكن بابكر جاي حارس غامبيا أنقذ المحاولة ببراعة من مدى قريب.

لكن بعد الاستراحة، لم يكن بوسع الحارس جاي منع محاولة مشابهة من توكو إيكامبي بضربة رأس بعد كرة عرضية أخرى من الجانب الأيمن من زميله كولينز فاي، ليتقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول.

وبعد 7 دقائق، سجلت الكاميرون مجددا، لكن بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر من مارتن هونجلا، قابلها توكو إيكامبي بتسديدة قوية بقدمه من مدى قريب، ليحسم المواجهة وتضمن بلاده مواصلة سعيها نحو إحراز اللقب القاري للمرة السادسة.

ورفع توكو إيكامبي مهاجم أولمبيك ليون رصيده إلى 5 أهداف ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف مواطنه أبو بكر.

وفي دور الثمانية، ستلعب تونس مع بوركينا فاسو اليوم السبت، وسيلعب الفائز في مباراة قبل النهائي ضد السنغال أو غينيا الاستوائية.