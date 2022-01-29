أفضل 10 مهاجمين في البريميرليغ.. هل ظلم صلاح؟ وما سبب تجاهل محرز ورونالدو؟

أعدّت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية تقريرا "صادما" رصدت فيه أفضل 10 مهاجمين من حيث القيمة مقابل المال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكانت نتيجته غريبة جدا.

ولعلم الصحيفة بغرابة تقييمها فقد بدأته بمقدمة مطولة عن محمد صلاح، نجم ليفربول وهداف البريميرليغ، لتبرر كيف تراجع ترتيبه أمام من هم دونه في التألق وتسجيل الأهداف وصناعتها.

كما تجاهلت الصحيفة العديد من المهاجمين البارزين أيضا، ومنهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني ودييغو جوتا ورياض محرز وهيونغ مين سون وغيرهم من الذين يحتلون مراكز بعضها متقدم في لائحة الهدافين هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن صلاح أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن نجم ليفربول يحتل المرتبة الثالثة، مبررة ذلك بأنه غالبًا ما يمكن تحديد قيمة مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز بطرق مختلفة، اعتمادًا على جوانب مثل مدة العقد والعمر والحالة العامة.

وفي تناقض شديد أشارت إلى أن التقييم يبنى أيضا على ما يقدمه المهاجم لناديه، علما بأن صلاح قدم لليفربول أكثر بكثير مما قدمه من سبقوه في الترتيب، ويكفي أنه قاد الريدز للقبي البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.

وقالت ميرور إنه رغم تجاوز صلاح 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكونه أحد أفضل الصفقات التي أبرمها ليفربول على الإطلاق، فإن تيمو بوكي يعد أكثر أهمية لفريق نوريتش سيتي من صلاح مع الريدز.

واختتمت تبريرها لغرابة التصنيف بأنها أعدّته بناء على بيانات مقدمة من موقع "بنغو سايت" (BingoSites) البريطاني.

وفي ما يأتي ترتيب أفضل 10 مهاجمين من حيث القيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب تصنيف ميرور:

1. جيمي فاردي (ليستر سيتي)

2. باتريك بامفورد (ليدز)

3. محمد صلاح (ليفربول)

4. تيمو بوكي (نورويتش)

5. دومينيك كالفيرت لوين (إيفرتون)

6. كالوم ويلسون (نيوكاسل)

7. مايكل أنطونيو (ويستهام)

8. أشلي بارنز (بيرنلي)

9. ويلفريد زاها (كريستال بالاس)

10. غابرييل مارتينيلي (أرسنال)