من المتوقع أن يضخ الكثير من الأموال خلال الميركاتو الصيفي المقبل وأن يحطم الرقم القياسي لأغلى صفقات الانتقال في تاريخ كرة القدم، التي شهدت فشلا ذريعا لنصف قائمة الأغلى على أقل تقدير.

ومن المتوقع أن يكون تحطيم الرقم القياسي من خلال، إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند، أو كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، أو كليهما، كما يتوقع أن يدخل جود بيلينغهام نجم بوروسيا دورتموند، وديكلان رايس نجم ويستهام قائمة الصفقات العشر الأغلى.

نيمار الأغلى

ولا يزال النجم البرازيلي نيمار، صاحب أغلى صفقة على الإطلاق بعد انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان بصفقة قياسية بلغت 265 مليون دولار عام 2017.

وعلى الرغم من أن نيمار لم يفز بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان، فإنه بالتأكيد نجح هو ومبابي، في جعل الفريق أحد أقوى الفرق في أوروبا، إضافة إلى هيمنته على الدوري الفرنسي في المواسم الأخيرة، حيث سجلا عددًا كبيرًا من الأهداف وجعلا هجوم باريس سان جيرمان من الأكثر خطورة في العالم.

برشلونة الأفشل

لكن على عكس نيمار، فشل مواطنه فيليب كوتينيو، الذي انضم إلى برشلونة من ليفربول مقابل 140 مليون دولار في 2018، ولم يترك أي بصمة واضحة مع الفريق الكتالوني الذي تخلص منه مؤخرا ليعود للبريميرليغ مجددا لكن هذه المرة كصفقة باهتة مع فريق أستون فيلا.

كان أنطوان غريزمان استثمارًا سيئًا آخر من قبل برشلونة، رغم المبلغ الضخم الذي دفعه وبلغ 143 مليون دولار لضمه من أتلتيكو مدريد، ليعود مجددا إلى فريقه لكن بخسارة فادحة لبرشلونة.

وكان عثمان ديمبلي، صفقة فاشلة أخرى لبرشلونة فرغم موهبته الواضحة فإنه قضى معظم الوقت مصابا ولم يلعب إلا قليلا رغم أن برشلونة دفع مقابل انتقاله 130 مليون دولار.

هازارد صدم ريال مدريد

ولم يغب ريال مدريد عن قائمة الأندية التي خاب أملها في صفقات كبرى ثبت فشلها، عندما صدم النادي وجماهيره في مستوى إيدين هازارد، الذي انتقل من تشلسي مقابل رقم قياسي في تاريخ انتقالات الملكي بلغ 119 مليون دولار في 2019.

وخاض هازارد 61 مباراة فقط مع لوس بلانكوس منذ انتقاله وسجل في 6 مباريات فقط، حيث أثار مستوى لياقته البدنية انتقادات كبيرة من الجماهير، خاصة في ظل غيابه عن الملاعب بشكل أكبر من حضوره بسبب الإصابات المتكررة.

ويعتبر مشجعو الدوري الإنجليزي الممتاز بول بوغبا صفقة فاشلة أيضا لمانشستر يونايتد، حيث لم يسجل أي بصمة مع الفريق منذ انتقاله من يوفنتوس عام 2016 مقابل 119 مليون دولار، وذلك رغم تألقه على الصعيد الدولي مع منتخب فرنسا ومساهمته في التتويج بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.

والقائمة تطول بالنسبة للاعبين الذين دفعت فيهم أموال طائلة ولم يقدموا المردود المنتظر منهم، مثل جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، وجاك غريليش، المنتقل هذا الموسم لمانشستر سيتي، وحتى روميلو لوكاكو، العائد هذا الموسم أيضا إلى تشلسي.

وفيما يلي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:

1- نيمار.. من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 265 مليون دولار.

2- كليان مبابي.. من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 218 مليون دولار.

3- أنطوان غريزمان.. من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 143 مليون دولار.

4- فيليب كوتينيو.. من ليفربول إلى برشلونة مقابل 140 مليون دولار.

5- جواو فيليكس.. من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 139 مليون دولار.

6- جاك غريليش.. من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 134 مليون دولار.

7- روميلو لوكاكو.. من إنتر ميلان إلى تشلسي مقابل 131 مليون دولار.

8- عثمان ديمبلي.. من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 130 مليون دولار.

9- بول بوغبا.. من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 119 مليون دولار.

10- إيدين هازارد.. من تشلسي إلى ريال مدريد مقابل 119 مليون دولار.