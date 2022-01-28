قال وين روني مدرب ديربي كاونتي إنه رفض التواصل مع فريقه السابق إيفرتون لقيادة الفريق المتعثر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبحث إيفرتون عن مدرب بعد إقالة رفائيل بنيتز هذا الشهر عقب سلسلة من النتائج المحبطة، وعيّن دنكان فيرجسون مدربا مؤقتا.

ويدرب روني -الذي قضى فترتين لاعبا في إيفرتون- ديربي حاليا بدوري الدرجة الثانية، الذي وضع تحت الحراسة بسبب أزمة مالية، ويقبع في المركز قبل الأخير في المسابقة.

وقال روني -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- "تواصل إيفرتون مع وكيلي وطلبوا إجراء مقابلة من أجل المنصب الشاغر لكنني رفضت".

وأضاف "أؤمن بأنني سأكون مدربا في الدوري الممتاز وأعتقد أنني مستعد تماما، وسيكون من الرائع بالتأكيد أن أقود إيفرتون في يوم ما في المستقبل، لكن لدي وظيفة هنا في ديربي كاونتي وهو عمل مهم بالنسبة لي".

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن فيتور بيريرا مدرب بورتو السابق، وفرانك لامبارد مدرب تشلسي السابق على رأس المرشحين لخلافة بنيتز.

ويحتل إيفرتون المركز 16 في الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة من 20 مباراة، بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

وسيستضيف برنتفورد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي في الخامس من فبراير/شباط المقبل بعد الفترة الدولية.