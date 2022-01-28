يُنظر إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على أنهما شخصيتان مختلفتان تمامًا، لكن الرسائل الغاضبة التي كشف عنها مؤخرا من النجمين توضح أنهما متشابهان أكثر مما يعترفان به، غير أن رونالدو أكثر وضوحا في تصرفاته من ميسي، الذي كشفت شخصيته الحقيقية رسالةٌ له الأسبوع الماضي.

أمضى رونالدو وميسي أكثر من عقد من الزمان يتشاركان قمة النجومية والأضواء، ولا شك أنهما أفضل لاعبين في العالم، إذ فازا بـ11 من أصل 12 مرة بالكرة الذهبية.

وفي تحليل لشخصيتهما، ذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أنه يُنظر إلى الاثنين على أنهما شخصيتان مختلفتان تمامًا، ومع ذلك فإن رونالدو هو الأكثر صراحة ووضوحا بين الاثنين؛ إذ لم يخفِ أبدًا رغبته في أن يكون الأعظم واندفاعه للفوز بالجوائز الفردية، وفي المقابل كانت شخصية ميسي -عامة- أكثر غموضا وتحفظًا.

وقالت الصحيفة إنه في الأسبوع الماضي كشفت رسائل مباشرة غاضبة أرسلها كلا اللاعبين تظهر أنهما قد يكونان متشابهين أكثر مما يرغبان في الاعتراف به، حيث ظهر أن كلاً من ميسي ورونالدو على استعداد لمحاربة أي شخص، خاصة عندما يشعران بأنهما لا يحصلان على التقدير الذي يستحقانه، ويرى كل منهما أنه الأفضل في العالم.

غضب ميسي

كشف النجم الإنجليزي السابق جيمي كاراغر في أحد برامج قناة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) الجمعة الماضي عن أن ميسي شتمه بعدما انتقد صفقة انتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

وقال كاراغر -خلال البرنامج الذي يحلل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز- إنه لم ير أن صفقة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد كانت جيدة، وكذلك انتقال ميسي إلى سان جيرمان أيضًا لم يكن صفقة رائعة.

وأضاف كاراغر أنه وصلته رسالة نصية غاضبة عبر حسابه على إنستغرام من ميسي، وصفه فيها "بالحمار"، لكنه رفض عرض الرسالة.

وليس هذا الموقف فقط الذي يكشف عن الشخصية الحقيقية لميسي، فهناك مواقف أخرى عديدة لكنها على فترات متباعدة لدخوله في مناقشات غاضبة وأحيانا ساخرة مع بعض مدربيه السابقين في برشلونة، وليس ببعيد رفضه قرار ماوريسيو بوكتينيو مدربه في باريس سان جيرمان بتبديله ودخوله معه في حوار غاضب أمام الكاميرات، وهو موقف متكرر من رونالدو، خاصة في الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد.

ميسي غاضب من مدربه بعد تبديله (رويترز)

وضوح رونالدو

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في اقتصاد كرة القدم وتحديد القيم السوقية للاعبين؛ عن أنه تلقى أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة غاضبة من رونالدو، الذي لم يرض عن تدني قيمته السوقية رغم أنه يحتل المرتبة الأولى في فئته العمرية.

وقال مدير الموقع في المملكة المتحدة دانييل بوش "وضعنا قائمة على إنستغرام تضم 10 لاعبين؛ 33 عامًا أو أكبر، وكان رونالدو لا يزال في المركز الأول من حيث القيمة السوقية، لكنه قال إنه يجب أن يكون ذا قيمة أكبر بكثير".

وأضاف زميله كريستيان شوارتز "لقد أرسل رسالة أولا إلى المسؤولين عن مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بالموقع الذين أجابوه وشرحوا له أسباب تراجع قيمته السوقية، لكنه رد عليهم ببعض الابتسامات ثم حظر الموقع.

ولكن هذا الموقف ليس جديدا على رونالدو الذي لا يستطيع أن يكبح جماح غضبه مثل ميسي الأكثر ذكاء؛ فرونالدو أكثر وضوحا وتظهر شخصيته الحقيقية أكثر مما يخفيه على عكس ميسي.