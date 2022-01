أشعل النجم الفرنسي كريم بنزيمة المنصات بصورة نشرها على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع ابنه إبراهيم بنجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقفان بجوار بعضهما ويرتديان قميصي والديهما مع منتخبات بلادهم.

وشارك بنزيمة صورة مركبة من صورتين، الأولى تجمعه مع كريستيانو رونالدو في مباراة سابقة جمعت بين المنتخب الفرنسي والبرتغالي، وبجوارها صورة إبراهيم ورونالدو جونيور وهما معا في أحد اللقاءات الذي جمع العائلتين معا.

ووضع المهاجم الفرنسي ونجم ريال مدريد الإسباني إشارة إلى رونالدو على الصورة قائلا له "ماذا بعد؟"، مع رمز القلب ونجمة.

وخلال ساعات، حظيت الصورة بتفاعل كبير من المتابعين على مواقع التواصل، فحصدت أكثر من مليوني إعجاب على حساب بنزيمة بإنستغرام، في حين حققت أكثر من 400 ألف إعجاب على تويتر، ومثلها على فيسبوك، إلى جانب عشرات الآلاف من التعليقات.

واحتفى مغردون بالصورة التي تجمع ابني نجمين كبيرين يتمتعان بصداقة قوية منذ سنوات سابقة عندما كان رونالدو لاعبا لريال مدريد. ولفت بعضهم إلى أن الصورة تجمع "الحاضر والمستقبل"، ورأى آخرون أنها أجمل الصور التي تجمع بين النجمين وابنيهما.

ويتشارك رونالدو وبنزيمة ذكريات مع ريال مدريد على مدى 9 سنوات متتالية حققا فيها كثيرا من الإنجازات الكروية معا، فقد بدأ الثنائي مسيرتهما معا في الملكي عام 2009، إلى حين مغادرة البرتغالي في عام 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

