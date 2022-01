شهدت مباراة الإكوادور والبرازيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم -أمس الخميس- والتي انتهت بالتعادل 1-1، حدثا تاريخيا يحدث لأول مرة في ملاعب الساحرة المستديرة، إذ ألغى الحكم طرد الحارس البرازيلي أليسون بيكر مرتين، بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد "فار" (VAR).

وقال أليسون إن تقنية حكم الفيديو المساعد أنقذت فريقه من "الظلم"، بعد إلغاء قرار طرده مرتين أمام الإكوادور.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لأليسون في الدقيقة 26، بعدما رفع قدمه عاليا جدا في مستوى رأس منافسيه لإنقاذ الكرة، فاصطدمت برأس المهاجم الإكوادوري، فلم يتردد الحكم في طرده قبل أن يلغيه بعد العودة للفار، إثر مداولات استمرت نحو 5 دقائق أسفرت عن الاكتفاء بإنذار أليسون.

وجاء الطرد "الملغى" الثاني مقترنا بضربة جزاء على البرازيل في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما أنقذ أليسون الكرة بضربها بقبضة اليد من أمام رأس منافسه أيرتون برسيادو.

لكن بعد مراجعة الواقعة مع حكم الفيديو المساعد، ألغى الحكم ركلة الجزاء والطرد.

ويتفق نص قانون كرة القدم مع قراري الحكم، فرغم أن الحالتين لأول وهلة تشعرانك باقتراف أليسون خطأ اللعب العنيف الذي يستوجب الطرد المباشر بحسب المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك)، فإنه بقليل من التركيز يتضح أن قرار حكام الفار كان صحيحا 100%.

ففي الطرد الأول عندما رفع أليسون قدمه عاليا لركل الكرة قبل أن يصل إليها منافسوه، لم يكن أي لاعب أمامه، بل إن المهاجم هو الذي التحم معه في وقت كان فيه بيكر قد ركل الكرة بالفعل ولا يستطيع أن يتفادى الاصطدام العنيف برأس المهاجم، وهذا ما يطلق عليه في قانون الكرة "التهور"، وأقصى عقوبة له هي الإنذار الذي كان قرارا موفقا من تدخل رائع للفار.

أما حالة الطرد الملغى الثانية فكانت أوضح من حيث عدم وجود أي مخالفة فيها، رغم الاصطدام العنيف الذي قد يخيل إلى البعض أن أليسون لكم فيه المهاجم، والحقيقة أن الحارس البرازيلي نجح في ضرب الكرة بيده في الهواء بشكل طبيعي ليس فيه أي تهور أو عنف قبل المهاجم، وبعدها حدث الاصطدام، وهنا نص القانون واضح بضرورة استمرار اللعب.

وهذه الحالة تحدث كثيرا من المدافعين الذي يلعبون بقوة لإبعاد الكرة من أمام المهاجمين، وينجحون بالفعل في لعبها قبلهم، ولا يحتسب الحكام أي مخالفة رغم حدوث اصطدامات عنيفة بعدها.

