رصد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) حصاد الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، بدءا من أجمل الأهداف إلى أفضل تصديات حراس المرمى، إلى أبرز التمريرات الحاسمة في الدور الثاني من البطولة القارية.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع تويتر اليوم الجمعة مجموعة من الفيديوهات تستعرض الأفضل والأجمل في دور الـ16، الذي تأهل من خلاله 8 منتخبات لدور نصف النهائي، وهي تونس، مصر، المغرب، السنغال، الكاميرون، غامبيا، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية.

ما أجمل أن تسكن الكرة الشباك 🤩 🌍 إليكم أفضل الأهداف خلال دور الـ 16 من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | | @1xBet_Eng pic.twitter.com/mBAO0PIkVY — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 27, 2022

واختار الكاف أجمل 5 أهداف في هذا الدور، حيث شهدت تواجد هدف اللاعب المغربي أشرف حكيمي من ركلة حرة مباشرة، والهدف الصاروخي الذي سجله النجم التونسي يوسف المساكني في مرمى نيجيريا.

هدف خيالي سيظل في الذاكرة! 🤯 📹 استمتعوا بهدف أشرف حكيمي نجم مُنتخب المغرب بمرمى مالاوي من جميع الزوايا 🤩

| #TeamMorocco| #كأس_الأمم_الأفريقية2021 @AchrafHakimi pic.twitter.com/3H1FBjBO9E — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 28, 2022

وشارك الاتحاد الأفريقي أفضل 3 تمريرات حاسمة خلال ثمن النهائي، قائلا عنها "تمريرات رائعة، متعة مكتملة"، كما اختار أبرز 5 تصديات لحراس المرمى منعت الكرة من دخول الشباك.

ومن المقرر أن ينطلق الدور ربع النهائي في كأس أمم أفريقيا غدا السبت، بمواجهات غامبيا والكاميرون، بوركينا فاسو وتونس، وبعد غد الأحد بلقاء عربي خالص بين مصر والمغرب، وآخر مباراة في الدور بين السنغال وغينيا الاستوائية.