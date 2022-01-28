كرة قدم

الكاف يستعرض حصاد ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

Africa Cup of Nations - Round of 16 - Morocco v Malawi
حكيمي يسجد لله شكرا بعد تسجيله هدفا رائعا في مرمى مالاوي (رويترز)
28/1/2022

رصد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) حصاد الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، بدءا من أجمل الأهداف إلى أفضل تصديات حراس المرمى، إلى أبرز التمريرات الحاسمة في الدور الثاني من البطولة القارية.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع تويتر اليوم الجمعة مجموعة من الفيديوهات تستعرض الأفضل والأجمل في دور الـ16، الذي تأهل من خلاله 8 منتخبات لدور نصف النهائي، وهي تونس، مصر، المغرب، السنغال، الكاميرون، غامبيا، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية.

واختار الكاف أجمل 5 أهداف في هذا الدور، حيث شهدت تواجد هدف اللاعب المغربي أشرف حكيمي من ركلة حرة مباشرة، والهدف الصاروخي الذي سجله النجم التونسي يوسف المساكني في مرمى نيجيريا.

وشارك الاتحاد الأفريقي أفضل 3 تمريرات حاسمة خلال ثمن النهائي، قائلا عنها "تمريرات رائعة، متعة مكتملة"، كما اختار أبرز 5 تصديات لحراس المرمى منعت الكرة من دخول الشباك.

ومن المقرر أن ينطلق الدور ربع النهائي في كأس أمم أفريقيا غدا السبت، بمواجهات غامبيا والكاميرون، بوركينا فاسو وتونس، وبعد غد الأحد بلقاء عربي خالص بين مصر والمغرب، وآخر مباراة في الدور بين السنغال وغينيا الاستوائية.

المصدر : وكالة سند