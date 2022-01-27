منتخب البرازيل يربك حسابات ريال مدريد

يواجه نادي ريال مدريد مشكلة جديدة مع اقتراب مواجهة ربع النهائي في كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو، حيث سيفتقد عددا من لاعبيه الأساسيين.

ورفض جونينيو مدير الاتحاد البرازيلي لكرة القدم السماح للاعبي ريال مدريد الموجودين مع المنتخب بمغادرة صفوف الفريق قبل نهاية فترة المنافسات الدولية.

وستشارك فرق أميركا الجنوبية في تصفيات كأس العالم خلال الأسبوع المقبل، في الوقت الذي استحدث فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فترة إضافية للمنافسات الدولية في رزنامة الموسم لتعويض الوقت الضائع في فترة المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائيات كأس العالم في قطر بالفعل، كما أنه يتصدر ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 35 نقطة.

ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الإكوادوري غدا الخميس، ثم يواجه باراغواي في الأول من فبراير/شباط المقبل.

في الوقت ذاته سيخوض ريال مدريد مواجهة أمام أتلتيك بلباو في الثالث من فبراير/شباط المقبل، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويوجد 4 لاعبين من ريال مدريد في المنتخب البرازيلي، وهم كاسيميرو وإيدير ميليتاو ورودريغو وفينسيوس جونيور.

ورغم ذلك، فقد أكد جونينيو أنه حتى في حالة عدم ظهور اللاعبين مع المنتخب البرازيلي خلال المباراتين، فإنهم سيستمرون في رفقة المنتخب حتى الثاني من شباط/فبراير المقبل مع نهاية فترة المنافسات الدولية، الأمر الذي يعني أن هناك فرصة ضئيلة لريال مدريد في انضمام الرباعي لصفوف الفريق قبل الرحلة إلى ملعب "سان ماميس".

وأضاف -في تصريحات اليوم الأربعاء- "لن نسمح للاعبين بالمغادرة. يجب أن يظل اللاعبون معنا حتى نهاية فترة المنافسات الدولية في الثاني من فبراير/شباط، وبناء على الطريقة التي لعبوا بها المباراة الأولى، سنناقش إمكانية مشاركتهم في الثانية".

وأوضح جونينيو "سيبقون معنا حتى النهاية، لسنا مستعدين للسماح لهم بالمغادرة، لا يمكننا أن نفعل ذلك، لقد تلقينا طلبات من أندية أخرى كذلك".

واختتم تصريحاته قائلا "لدينا أيام قليلة مع اللاعبين الموجودين، يجب علينا استغلال هذا العام من الآن للتحضير لكأس العالم".