"مثيرة للاشمئزاز".. غضب من إنفانتينو لتصريحاته عن موت الأفارقة في البحر

تعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو لانتقادات شديدة بعد أن قال أمس الأربعاء إن زيادة الإيرادات نتيجة مقترح إقامة كأس العالم كل عامين ستخلق فرصا للأفارقة بدلا من مواجهة "الموت في البحر" عند عبور البحر المتوسط.

وقال لاحقا -في خطابه لمجلس أوروبا لحقوق الإنسان- إن تعليقاته "أسيء فهمها"، وإنه كان يعني أن كرة القدم "قد تساعد في تحسين وضع الناس حول العالم".

وتابع "إذا أتيحت المزيد من الفرص، وتشمل أفريقيا، لكنها ليست مقتصرة على هذه القارة، فهذا يجب أن يساعد الناس في نيل هذه الفرص في بلادهم، إنه تعليق عام".

وأثارت فكرة خوض كأس العالم كل عامين بدلا من 4 أعوام جدلا كبيرا، ويحاول إنفانتينو الحصول على دعم اتحادات وطنية قائلا إن هذا التغيير سيضيف إيرادات بقيمة 4 مليارات و400 مليون دولار للفيفا.

وشدد في خطابه على أهمية امتداد تأثير كرة القدم إلى خارج أوروبا.

وواصل "نحتاج إلى إيجاد طرق تشمل العالم كله لمنح الأفارقة الأمل، لذا لن يحتاجوا لعبور البحر المتوسط للبحث ربما عن حياة أفضل أو على الأرجح (للبحث) عن الموت في البحر".

وأضاف إنفانتينو أن خطط إقامة كأس العالم كل عامين ربما لن تعطي حلا لأزمة الهجرة.

وعبّر المدير التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا رونان إفيان عن غضبه من تعليقات إنفانتينو، ووصفها بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، وقال إن إنفانتينو شخص غير مناسب لإدارة كرة القدم العالمية.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، توفي 1315 شخصا من الفارين من الصراعات والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط أثناء محاولة عبورهم البحر المتوسط خلال العام الماضي.