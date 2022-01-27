لم تعجبه قيمته السوقية فحظر حساب الموقع.. ماذا حدث مع رونالدو في 2020؟

حظر كريستيانو رونالدو حساب "إنستغرام" الخاص بموقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص بالقيم السوقية وأخبار انتقالات اللاعبين في مارس/آذار 2020 بعد أن اعترض على القيمة السوقية الخاصة به.

ونشر الموقع المتخصص تشكيلة اللاعبين الذين يمثلهم الوكيل البرتغالي خورخي مينديز في الفترة نفسها، حيث قاد رونالدو الهجوم وحصل على قيمة سوقية بلغت 75 مليون يورو.

وبعد وقت قصير من نشر التشكيلة، علق "ترانسفير ماركت" على المنشور "لا يمكننا ذكر رونالدو في المنشور لأنه حظرنا بعد أن رأى قيمته السوقية".

وبعد أشهر كشف القائمون على الموقع ما حدث بالضبط، إذ قال كريستيان شوارتز، منسق الموقع، إن رونالدو "أرسل رسالة أولًا إلى الزملاء في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأجابوه وشرحوا له السبب، وقالوا له إنه "في فئتك العمرية، أنت الرقم واحد بفارق كبير.. أعتقد أنه كان فرقًا يراوح بين 30 و50 مليون جنيه إسترليني (بين رونالدو واللاعب التالي في القائمة)، ثم أرسل بعض الابتسامات، وحظرنا".

ترانسفير ماركت: لا يمكننا ذكر رونالدو في المنشور لأنه حظرنا بعد أن رأى قيمته السوقية (مواقع التواصل)

ورونالدو الذي كان وقتئذ في يوفنتوس كان ثاني أغلى لاعب في التشكيلة، خلف برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الذي تبلغ قيمته السوقية 100 مليون يورو.

وبعد أكثر من عام بقليل، غادر رونالدو إلى تورينو وعاد إلى مانشستر يونايتد في صفقة بقيمة نحو 25 مليون يورو، على الرغم من أن القيمة السوقبة تأثرت برغبة يوفنتوس التخلص من راتبه الكبير بعد التداعيات المالية بسبب وباء كورونا.

ويبلغ رونالدو 37 عاما الأسبوع المقبل، وبفضل نظامه الغذائي الدقيق وخطة التمرين الصارمة بعيدًا عن الملعب يحافظ على أدائه واللعب بمستوى عال.

وسجل "الدون" 19 هدفا في 28 مباراة مع النادي والمنتخب هذا الموسم ولا يزال أحد أفضل المهاجمين في اللعبة، ومع ذلك لن يدفع أي فريق لضمّه أكثر مما دفع "المانيو" بسبب سنّه.

ووقع رونالدو عقدا لمدة عامين في أولد ترافورد، لكن هناك بعض الغموض بشأن مستقبله في النادي وسط موسم مضطرب آخر.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكن بفارق نقطتين فقط عن توتنهام الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

ويعود رونالدو ورفاقه إلى مباريات البريميرليف في الثامن من الشهر المقبل ضد مضيفه بيرنلي.