استقبل منتخب لبنان هدفا في نهاية الشوط الأول ليخسر على أرضه 1-صفر أمام كوريا الجنوبية التي أصبحت على أعتاب التأهل لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 اليوم الخميس.

وفي غياب الثنائي المصاب سو هيونج-مين وهوانج هي-تشان سجل تشو جوي-سونغ هدف اللقاء الوحيد لفريق المدرب باولو بينتو في صيدا.

وصعدت كوريا الجنوبية إلى صدارة المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن إيران التي تستضيف العراق في وقت لاحق اليوم الخميس.

وستضمن كوريا الجنوبية التأهل لكأس العالم إذا لم تفز الإمارات على سوريا في دبي في وقت لاحق اليوم، أو ستخوض الملحق على الأقل.

وهذه الخسارة الرابعة للبنان بالمجموعة ليبقى في المركز الرابع ولديه 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف الإمارات صاحبة المركز الثالث.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

FULL-TIME | 🇱🇧 Lebanon 0️⃣-1️⃣ Korea Republic 🇰🇷

The visitors secure all 3️⃣ points thanks to Cho Gue-sung's first-half strike!#AsianQualifiers | #LBNvKOR pic.twitter.com/bgalgncxI5

— #WAC2022 (@afcasiancup) January 27, 2022