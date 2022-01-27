شاهد- عمره 15 عاما وقيمته 40 مليون يورو.. موهبة برازيلية يقترب ريال مدريد من ضمها

جذب إندريك، موهوب نادي بالميراس البرازيلي، أنظار أكبر الأندية في أوروبا، ورغم أنه لن يكون قادرًا على اللعب في القارة العجوز حتى موسم 2024-2025، فإن حرب العروض بدأت بالفعل للتعاقد معه.

ويبدو أن ريال مدريد يتصدر السباق للتعاقد مع اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 15 عامًا، والذي أظهر في بطولة برازيلية محلية أنه قادر على التنافس مع لاعبين أكبر منه بخمس سنوات.

وتتحدث تقارير إعلامية عن أن قيمة الصفقة تتراوح بين 30 و40 مليون يورو، وهذا الرقم سيكون كافيا لإغراء بالميراس للتخلي عن إندريك، لكن هناك من يشير إلى أن النادي البرازيلي عليه الانتظار لبيع موهبته لأنه قد يتلقى مبلغا مضاعفا بعد عامين.

وأي اتفاق حالي مع النادي البرازيلي يجب أن يتضمن بند شراء إلزاميا للاعب بعد عامين ونصف العام، عندما يبلغ إندريك 18 عاما.

ويحرص بعض كبار اللاعبين في أوروبا على إبرام صفقة مع بالميراس في المستقبل القريب، لأنهم يدركون أنه كلما طال الانتظار، زاد عدد الأندية التي يمكن أن تدخل في "حرب عروض"، وبالتالي ترفع سعره.

وتمكن ريال مدريد من الحصول على التزام من فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس ورينير جيسوس بأنهم سينضمون إلى النادي بمجرد بلوغهم سن الرشد، وهذا ما حدث في النهاية.

وسيتمكن إندريك من التوصل إلى اتفاق شفهي مع النادي في الوقت الحالي، لكنه لا يستطيع توقيع عقد احترافي حتى يبلغ من العمر 16 عامًا. بعد ذلك بعامين في عيد ميلاده الـ18، سيكون قادرًا على الانضمام إلى فريق أوروبي.

ومن المحتمل أن يكون توقيع إندريك مخاطرة كبيرة من الملكي، ولكن بالنظر إلى الموهبة التي أظهرها بالفعل في سن 15، فليس من المستغرب وجود طابور من الأندية راغبة في ضمه.