سوء أرضية الملاعب وضمانات السلامة.. يخيمان على أمم أفريقيا في الكاميرون

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) اليوم الخميس إن الحالة السيئة للملاعب تسببت في تغيير غير مسبوق في ملاعب مباريات ربع ونصف نهائي البطولة التي تستضيفها الكاميرون.

وكانت هناك مخاوف على مدى أكثر من أسبوع من سوء حالة ملعب "غابونا" في مدينة دوالا.

ولا يزال من المقرر أن تستضيف الكاميرون منتخب غامبيا في ربع النهائي على هذا الملعب يوم السبت المقبل، لكنها ستكون المباراة الأخيرة هناك.

ونقلت مباراتان أخريان من ملعب "غابونا"، مباراة في ربع النهائي يوم الأحد المقبل، ونصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، إلى ملعب "أحمدو أهيدغو" في ياوندي.

وهذا يعني أن مباراتين في دور الثمانية ستقامان في الملعب الجديد يوم الأحد المقبل، حيث تلتقي مصر بالمغرب في البداية، قبل أن تلعب السنغال ضد غينيا الاستوائية.

وكرر الكاف أيضا تهديده بأن ملعب "أولمبي"، الذي سيستضيف مباراة نصف النهائي الأخرى يوم الخميس المقبل والنهائي في السادس من فبراير/شباط المقبل، قد يستبعد من استضافة هذه المباراتين ما لم يتلق الكاف ضمانات السلامة الكافية من السلطات الكاميرونية.

