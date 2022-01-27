كرة قدم

تأهل 3 منتخبات عربية وبطاقات ملونة وركلات ترجيح وخروج مرشحين.. حصيلة دسمة لثمن نهائي أمم أفريقيا

Africa Cup of Nations - Round of 16 - Morocco v Malawi
ربع نهائي البطولة يشهد مواجهة عربية منتظرة بين المغرب ومصر (رويترز)
27/1/2022

طُويت صفحة ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون بحصيلة دسمة تمثلت في تأهل 3 منتخبات عربية هي: تونس والمغرب ومصر، وشهدت 5 من أصل 8 مباريات حالات طرد للاعبين، كما خرجت 3 منتخبات مرشحة فوق العادة للفوز باللقب، هي: نيجيريا وساحل العاج ومالي.

واستطاعت المنتخبات العربية بخاصة تونس ومصر أن تنفض عنها خيبات دور المجموعات، وقدمت مستويات لافتة في ثمن النهائي.

  • تونس نجحت في إقصاء نيجيريا صاحبة العلامة الكاملة في دور المجموعات، التي كانت مرشحة فوق العادة للفوز باللقب.
  • منتخب المغرب الذي قدم أداء متذبذبا في الدور الأول رغم تصدره مجموعته هزم مالاوي، وواصل مسيرته الناجحة في البطولة الأفريقية بحثا عن اللقب الثاني في تاريخه.
  • منتخب مصر قلب كل التوقعات بعد بداية بطيئة وغير ثابتة في دور المجموعات، ونجح في إقصاء ساحل العاج (أحد المرشحين للفوز باللقب) بركلات الترجيح.

وضمنت هذه المنتخبات حضور منتخب عربي واحد على الأقل في المربع الذهبي، إذ يواجه المغرب مصر في قمة عربية منتظرة في العرس الأفريقي.

مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (الجزيرة)

وحسمت 3 مباريات من أصل 8 في ثمن النهائي بركلات الترجيح، هي:

  • بوركينا فاسو والغابون
  • مصر وساحل العاج
  • مالي وغينيا الاستوائية

ورفع الحكام في مباريات ثمن النهائي 6 بطاقات حمراء في 5 من أصل 8 مباريات من هذا الدور الملتهب.

  • بطاقة حمراء في مواجهة الغابون وبوركينا فاسو.
  • بطاقة حمراء في مباراة تونس ونيجيريا.
  • بطاقة حمراء في مواجهة غينيا وغامبيا.
  • بطاقة حمراء في مواجهة الكاميرون وجزر القمر.
  • بطاقتان حمراوان في مواجهة السنغال والرأس الأخضر.

وتصدر قائمة الهدافين الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم فريق النصر السعودي بتسجيله 6 أهداف وهو رقم قياسي في عدد الأهداف المسجلة في بطولة واحدة، ويتفوق أبو بكر على زميله في المنتخب كارل توكو إيكامبي مهاجم ليون، الذي سجل 3 أهداف.

 

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي