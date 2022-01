تأهل 3 منتخبات عربية وبطاقات ملونة وركلات ترجيح وخروج مرشحين.. حصيلة دسمة لثمن نهائي أمم أفريقيا

طُويت صفحة ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون بحصيلة دسمة تمثلت في تأهل 3 منتخبات عربية هي: تونس والمغرب ومصر، وشهدت 5 من أصل 8 مباريات حالات طرد للاعبين، كما خرجت 3 منتخبات مرشحة فوق العادة للفوز باللقب، هي: نيجيريا وساحل العاج ومالي.

